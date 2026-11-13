बाड़मेर में 20 लाख खर्च कर काटे 575 भूखंड, 3 कॉलोनियों का सपना अधूरा; हर 2-3 महीने में लग रहा जुर्माना

Barmer UIT Colony Project: बाड़मेर शहर में आवासीय विस्तार और लोगों को भूखंड उपलब्ध कराने का सपना दिखाने वाली नगर विकास न्यास (UIT) की तीन कॉलोनियों की योजना जमीन विवाद में उलझ गई है। हालात यह हैं कि करीब 20 लाख रुपए खर्च कर भूखंडों की कटाई तक करवा दी गई, लेकिन आज तक उनकी नीलामी नहीं हो सकी। दूसरी तरफ, प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने के कारण UIT को हर दो-तीन महीने में 50 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ रहा है। अब तक करीब 2 लाख रुपए जुर्माने के रूप में जमा करवाए जा चुके हैं। इसके बावजूद जमीन विवाद का समाधान नहीं हो पाया है।