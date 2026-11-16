बाड़मेर में वॉर म्यूजियम से खुल सकते हैं पर्यटन के नए द्वार, जैसलमेर की तर्ज पर हो सकता है विकसित

जानकारी के अनुसार कुछ वर्ष पहले मेडिकल कॉलेज और जालिपा तालाब के बीच 10 बीघा जमीन वॉर म्यूजियम के लिए यूआइटी को दी गई थी। शुरुआत में जमीनी स्तर पर कुछ प्रयास भी किए गए। वॉर म्यूजियम के लिए आर्मी टैंक भी आ गया था। प्रशासनिक उदासीनता के चलते उसके बाद वॉर म्यूजियम का काम आगे नहीं बढ़ा। बाड़मेर में वॉर म्यूजियम बनाने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। अब इसके निर्माण और बजट की दिशा में ठोस पहल की जरूतर है। बाड़मेर का 1971 के भारत-पाक युद्ध से गहरा ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। यहां की धरती ने युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों का पराक्रम और सीमावर्ती ग्रामीणों का साहस देखा है। इन घटनाओं से जुड़ी स्मृतियों, सैन्य संसाधनों, युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियारों और शहीदों की गाथाओं को एक स्थान पर संजोया जाए तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को करीब से जानने का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।