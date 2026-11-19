Weather Update : राजस्थान में गुरुवार को फिर पारे में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। शेखावाटी क्षेत्र में तो न्यूनतम तापमान कुछ स्थानों पर 5 और 6 डिग्री सेल्सियस के आस-पास जा पहुंचा है। प्रदेश में 8 स्थानों पर तो न्यूनतम तापमान माउंटआबू से भी कम दर्ज किया गया है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर का 5.7 और सबसे अधिक न्यूनतम तापमान जालौर का 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कई जगह आगामी करीब 2 सप्ताह न्यूनतम तापमान सामान्य से भी कम रहने और कहीं कहीं सामान्य से कम बारिश की भी संभावना जताई है ये सभी परिस्थितियां आगामी कुछ दिनों में राजस्थान में सर्दी तेजी से बढ़ने के संकेत माने जा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 21-22 नवंबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।