जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेसवे के माध्यम से राजधानी जयपुर की कनेक्टिविटी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर से सीधे तौर पर और अधिक सुगम हुई है। इससे न केवल यात्रियों के समय और ईंधन की बचत हो रही है, बल्कि औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिल रही है। सोशल मीडिया पर मंत्रालय द्वारा साझा किए गए इस ड्रोन वीडियो को यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं।