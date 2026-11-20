वार्ड कौन जीता (पार्टी) – मत कौन हारा (पार्टी) – मत

1 प्रसन्न देवी (कांग्रेस) – 9568 रेखा (भाजपा) – 8038

2 वसुन्धरा बैरवा (कांग्रेस) – 7852 सविता कुमारी बैरवा (भाजपा) – 6260

3 गणेश राम (भाजपा) – 9047 छुट्टन (कांग्रेस) – 6604

4 रोडूलाल (भाजपा) – निर्विरोध —

5 एकता चौधरी (कांग्रेस) – 12050 सीमा (भाजपा) – 5575

6 प्रियंका बैरवा (भाजपा) – 10770 रचना (कांग्रेस) – 9639

7 राजेन्द्र चौधरी (आरएलपी) – 8356 लक्ष्मण चौधरी (भाजपा) – 5034

8 निशा (भाजपा) – 11416 मीरा देवी (कांग्रेस) – 8713

9 आशाराम नागर (कांग्रेस) – 10120 हंसराज धाकड़ (भाजपा) – 5326

10 बुद्धिप्रकाश दबकिया (कांग्रेस) – 8719 सीता देवी बैरवा (भाजपा) – 5593

11 विशाल मीणा (कांग्रेस) – 8031 पूरन सिंह मीना (भाजपा) – 5354

12 राम धन मीना (कांग्रेस) – 9222 सुरेश (भाजपा) – 7818

13 माया देवी (कांग्रेस) – 10591 कैलाश देवी (भाजपा) – 6978

14 कन्हैया (कांग्रेस) – 8035 चुन्नी लाल (भाजपा) – 7780

15 सुनिता (कांग्रेस) – 6878 निरमा देवी (भाजपा) – 5788

16 दिलबर मीना (कांग्रेस) – 8599 सन्तरा (भाजपा) – 5297

17 पिंकी जैन (कांग्रेस) – 7784 सन्तरा देवी (भाजपा) – 6108

18 दीपेन्द्र सिंह चौधरी (कांग्रेस) – 7934 धारासिंह फागणा (भाजपा) – 7540

19 कैलाशी देवी (कांग्रेस) – 8941 प्रकाश देवी (भाजपा) – 8193

20 सुमन महुल्या (कांग्रेस) – 10386 मीनाक्षी (भाजपा) – 7277

21 अलका बैरवा (कांग्रेस) – 8624 मेघा कटारिया (भाजपा) – 8401

22 सुषमा (कांग्रेस) – 9464 जगदीश वर्मा (भाजपा) – 8054

23 डाल चन्द (कांग्रेस) – 8250 बादाम बाडोलिया (भाजपा) – 7509

24 हनुता लाल गुर्जर (कांग्रेस) – 10259 छाजूलाल गुर्जर (भाजपा) – 7132

25 मदन (कांग्रेस) – 8904 बद्री नारायण जाट (भाजपा) – 6968

26 कर्मा चौधरी (कांग्रेस) – 7298 ममता (भाजपा) – 6526

27 अनिता (कांग्रेस) – 8611 चन्द्र किरण (भाजपा) – 6241

28 अजय कुमार (कांग्रेस) – 8720 नन्दलाल गुर्जर (भाजपा) – 7073

29 ममता (कांग्रेस) – 8388 रेखा (भाजपा) – 6439

30 खुशबू चौधरी (भाजपा) – 6688 भरत राम चौधरी (कांग्रेस) – 6097