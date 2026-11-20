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Tonk Panchayat Chunav 2026 Live Updates: टोंक जिले में जिला परिषद के कुल 31 वार्ड और 8 पंचायत समितियों के 160 वार्डों में चार चरणों में पंचायत चुनाव हुए। पहले चरण में 22 अक्टूबर 2026, दूसरे में 28 अक्टूबर 2026, तीसरे में 3 नवंबर 2026 और चौथे चरण में 14 नवंबर 2026 को मतदान संपन्न हुआ। जिले में चारों चरणों में कुल मिलाकर 64.5% के आसपास मतदान हुआ। टोंक पंचायत चुनावों की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई, अब जिले की पूरी तस्वीर सामने आ गई है।
टोंक जिले में इस बार बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण वोटरों ने इस बार कांग्रेस पर जमकर वोटों की बारिश की। जिला परिषद से लेकर पंचायत समितियों तक हर तरफ कांग्रेस ही नजर आ रही है। जिला परिषद की 31 सीटों में से 25 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। पंचायत समितियों की बात करें तो मालपुरा को छोड़कर सभी जगह कांग्रेस ने बढ़त बनाई।
कुल वार्ड: 31पार्टीवार स्थिति:
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|प्रसन्न देवी (कांग्रेस) – 9568
|रेखा (भाजपा) – 8038
|2
|वसुन्धरा बैरवा (कांग्रेस) – 7852
|सविता कुमारी बैरवा (भाजपा) – 6260
|3
|गणेश राम (भाजपा) – 9047
|छुट्टन (कांग्रेस) – 6604
|4
|रोडूलाल (भाजपा) – निर्विरोध
|—
|5
|एकता चौधरी (कांग्रेस) – 12050
|सीमा (भाजपा) – 5575
|6
|प्रियंका बैरवा (भाजपा) – 10770
|रचना (कांग्रेस) – 9639
|7
|राजेन्द्र चौधरी (आरएलपी) – 8356
|लक्ष्मण चौधरी (भाजपा) – 5034
|8
|निशा (भाजपा) – 11416
|मीरा देवी (कांग्रेस) – 8713
|9
|आशाराम नागर (कांग्रेस) – 10120
|हंसराज धाकड़ (भाजपा) – 5326
|10
|बुद्धिप्रकाश दबकिया (कांग्रेस) – 8719
|सीता देवी बैरवा (भाजपा) – 5593
|11
|विशाल मीणा (कांग्रेस) – 8031
|पूरन सिंह मीना (भाजपा) – 5354
|12
|राम धन मीना (कांग्रेस) – 9222
|सुरेश (भाजपा) – 7818
|13
|माया देवी (कांग्रेस) – 10591
|कैलाश देवी (भाजपा) – 6978
|14
|कन्हैया (कांग्रेस) – 8035
|चुन्नी लाल (भाजपा) – 7780
|15
|सुनिता (कांग्रेस) – 6878
|निरमा देवी (भाजपा) – 5788
|16
|दिलबर मीना (कांग्रेस) – 8599
|सन्तरा (भाजपा) – 5297
|17
|पिंकी जैन (कांग्रेस) – 7784
|सन्तरा देवी (भाजपा) – 6108
|18
|दीपेन्द्र सिंह चौधरी (कांग्रेस) – 7934
|धारासिंह फागणा (भाजपा) – 7540
|19
|कैलाशी देवी (कांग्रेस) – 8941
|प्रकाश देवी (भाजपा) – 8193
|20
|सुमन महुल्या (कांग्रेस) – 10386
|मीनाक्षी (भाजपा) – 7277
|21
|अलका बैरवा (कांग्रेस) – 8624
|मेघा कटारिया (भाजपा) – 8401
|22
|सुषमा (कांग्रेस) – 9464
|जगदीश वर्मा (भाजपा) – 8054
|23
|डाल चन्द (कांग्रेस) – 8250
|बादाम बाडोलिया (भाजपा) – 7509
|24
|हनुता लाल गुर्जर (कांग्रेस) – 10259
|छाजूलाल गुर्जर (भाजपा) – 7132
|25
|मदन (कांग्रेस) – 8904
|बद्री नारायण जाट (भाजपा) – 6968
|26
|कर्मा चौधरी (कांग्रेस) – 7298
|ममता (भाजपा) – 6526
|27
|अनिता (कांग्रेस) – 8611
|चन्द्र किरण (भाजपा) – 6241
|28
|अजय कुमार (कांग्रेस) – 8720
|नन्दलाल गुर्जर (भाजपा) – 7073
|29
|ममता (कांग्रेस) – 8388
|रेखा (भाजपा) – 6439
|30
|खुशबू चौधरी (भाजपा) – 6688
|भरत राम चौधरी (कांग्रेस) – 6097
|31
|सुशीला (कांग्रेस) – 6666
|गिरजा (भाजपा) – 5888
|क्र. सं.
|पंचायत समिति का नाम
|1
|निवाई
|2
|देवली
|3
|उनियारा
|4
|टोडारायसिंह
|5
|पीपलू
|6
|टोंक
|7
|मालपुरा
|8
|पचेवर
कुल वार्ड: 25पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|विमल जैन (भाजपा) – 1997
|महावीर धाकड़ (कांग्रेस) – 1079
|2
|हरजी राम (कांग्रेस) – 1231
|बंशी लाल रेगर (भाजपा) – 1202
|3
|रेखा (भाजपा) – 1403
|संतरा देवी (कांग्रेस) – 1138
|4
|सीता देवी (कांग्रेस) – 2104
|मानी देवी (भाजपा) – 1078
|5
|शिवराज मीणा (कांग्रेस) – 1786
|महेंद्र मीणा (बसपा) – 867
|6
|रतन लाल (कांग्रेस) – 1936
|निर्मला देवी (भाजपा) – 1832
|7
|पिंकी देवी (निर्दलीय) – 1471
|इन्द्रा देवी (भाजपा) – 1076
|8
|ऐजन (आरएलपी) – 1080
|सुनीता देवी (बसपा) – 929
|9
|नन्दलाल रेगर (कांग्रेस) – 1955
|राजेश कुमार (भाजपा) – 1323
|10
|लाड देवी (कांग्रेस) – 2008
|आशा कुमारी बैरवा (भाजपा) – 829
|11
|प्रियंका कुमारी मीणा (कांग्रेस) – 2121
|किरण कुमारी मीना (भाजपा) – 1632
|12
|प्रियंका जाट (कांग्रेस) – 1627
|दुर्गा देवी (भाजपा) – 1331
|13
|कविता गुर्जर (कांग्रेस) – 1012
|सोनू कुमार जाँगिड (बसपा) – 909
|14
|महादेव सिंह मीणा (कांग्रेस) – 1114
|रामधन जाट (भाजपा) – 787
|15
|नन्द किशोर (कांग्रेस) – 1697
|कैलाश चंद गुर्जर (भाजपा) – 1407
|16
|मन्जू मीना (भाजपा) – 1590
|रचना देवी (कांग्रेस) – 1063
|17
|हरी सिंह गुर्जर (भाजपा) – 1275
|ब्रहम राज (कांग्रेस) – 1185
|18
|सोजी (कांग्रेस) – 1432
|बाबूलाल मीणा (बसपा) – 1180
|19
|संजु (भाजपा) – 1479
|कृष्णा कुमारी नागर (कांग्रेस) – 1245
|20
|रानी नागर (कांग्रेस) – 1074
|मैना देवी (भाजपा) – 991
|21
|शालू देवी मीणा (बसपा) – 1500
|सुमित्रा देवी मीणा (कांग्रेस) – 1179
|22
|राजी (कांग्रेस) – 2138
|रुकमा (भाजपा) – 1028
|23
|कंवरीलाल (कांग्रेस) – 1726
|बनवारी (भाजपा) – 820
|24
|धर्मराज मीना (भाजपा) – 1241
|मोहन लाल (कांग्रेस) – 1228
|25
|दुर्गालाल (निर्दलीय) – 1526
|देवकरण गुर्जर (भाजपा) – 1301
कुल वार्ड: 15पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|हनुमान नायक (आरएलपी) – 1094
|विनोद कुमार (कांग्रेस) – 853
|2
|पिंटू बैरवा (कांग्रेस) – 1837
|रोडू (भाजपा) – 1166
|3
|ललिता (निर्दलीय) – 1120
|धारा (कांग्रेस) – 1007
|4
|कंचन (कांग्रेस) – 2284
|मोनिका जांगिड (भाजपा) – 1044
|5
|यशपाल (भाजपा) – 1846
|सरोज देवी (कांग्रेस) – 1562
|6
|हेमेन्द्र सिंह (भाजपा) – 2325
|देवीलाल (निर्दलीय) – 904
|7
|आदित्य सिंह (भाजपा) – 1424
|गरिमा (कांग्रेस) – 736
|8
|अम्बालाल (भाजपा) – 1591
|गिरधर सिंह (कांग्रेस) – 976
|9
|लाली देवी (कांग्रेस) – 1096
|माया बैरवा (आरएलपी) – 733
|10
|गीता (भाजपा) – 1484
|मीनाक्षी कंवर (कांग्रेस) – 751
|11
|कानी (भाजपा) – 2088
|रूप कान्ता (कांग्रेस) – 1666
|12
|छोटी (कांग्रेस) – 2045
|सीमा (भाजपा) – 1943
|13
|अनीता (कांग्रेस) – 1549
|कैलाश (भाजपा) – 1120
|14
|सीता (भाजपा) – 2108
|निर्मला चौधरी (कांग्रेस) – 869
|15
|भंवर लाल (कांग्रेस) – 1468
|रूपनारायण मीणा (भाजपा) – 1346
कुल वार्ड: 29पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|अजय वीर (कांग्रेस) – 1770
|नेहनुराम (निर्दलीय) – 994
|2
|गणेश कुमार मीणा (कांग्रेस) – 2064
|रमेश (भाजपा) – 1436
|3
|अरुणा देवी (कांग्रेस) – 1542
|रेखा (भाजपा) – 1507
|4
|फूलचन्द (कांग्रेस) – 2231
|रामजीलाल (भाजपा) – 1328
|5
|द्वारिका (कांग्रेस) – 1520
|ममता (भाजपा) – 1229
|6
|बसन्ती (कांग्रेस) – 1801
|शान्ति (भाजपा) – 1426
|7
|सीतादेवी गुर्जर (कांग्रेस) – 1527
|रतनी (बसपा) – 1291
|8
|कृष्णा (कांग्रेस) – 1945
|संतोष कंवर (भाजपा) – 967
|9
|विशाल यादव (कांग्रेस) – 1048
|रामधन (भाजपा) – 1003
|10
|चमेली (भाजपा) – 1769
|रतनी (कांग्रेस) – 1557
|11
|सुरेश (निर्दलीय) – 1364
|भँवर (कांग्रेस) – 1357
|12
|हेमलता (कांग्रेस) – 1758
|अंजू (भाजपा) – 1229
|13
|राजू शर्मा (भाजपा) – 1819
|संजया चौधरी (कांग्रेस) – 1528
|14
|इंदुबाला (भाजपा) – 1560
|संतोष देवी (कांग्रेस) – 1003
|15
|सुरजन (कांग्रेस) – 1516
|रामेश्वर (भाजपा) – 1035
|16
|सन्तरा (कांग्रेस) – 1381
|जमना (निर्दलीय) – 1345
|17
|पदमा मीना (कांग्रेस) – 2268
|गुड्डी देवी (भाजपा) – 1037
|18
|देवराज गुर्जर (भाजपा) – 1795
|चन्द्रकला (निर्दलीय) – 1686
|19
|राजाराम (कांग्रेस) – 1228
|मिश्रीलाल (आरएलपी) – 1109
|20
|मुकेश सांसी (निर्दलीय) – 1242
|मनीष कुमार (कांग्रेस) – 1146
|21
|संजू (भाजपा) – 1430
|भंवर बाई (भंवर कंवर) (कांग्रेस) – 1246
|22
|हनुमान गुर्जर (भाजपा) – 1571
|रामस्वरूप (कांग्रेस) – 1536
|23
|दलराज (कांग्रेस) – 1848
|रामअवतार गुर्जर (भाजपा) – 1051
|24
|कैलाश चन्द (कांग्रेस) – 1965
|लेखराज उर्फ रेखराज रैगर (भाजपा) – 1540
|25
|ममता देवी (कांग्रेस) – 1962
|कर्मा देवी (भाजपा) – 1365
|26
|अनिता देवी (कांग्रेस) – 2658
|आशाराम गुर्जर (भाजपा) – 1787
|27
|तरुण (भाजपा) – 1530
|मेघराज गुर्जर (कांग्रेस) – 1447
|28
|ममता जाट (भाजपा) – 1704
|श्री राम (कांग्रेस) – 1279
|29
|माया बाई जाट (कांग्रेस) – 779
|भूली (निर्दलीय) – 672
कुल वार्ड: 15पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|रामेश्वर चौधरी (आरएलपी) – 1369
|रामजी लाल (भाजपा) – 1034
|2
|अनिता कंवर (आरएलपी) – 1043
|किशनी (भाजपा) – 804
|3
|बसराम (कांग्रेस) – 1439
|केदार (भाजपा) – 849
|4
|कविता चौधरी (भाजपा) – 1243
|दरयाव कंवर (कांग्रेस) – 1239
|5
|कन्या (कांग्रेस) – 957
|पूजा देवी (भाजपा) – 818
|6
|लक्ष्मी (कांग्रेस) – 1904
|लाली (भाजपा) – 867
|7
|दीक्षा चौधरी (कांग्रेस) – 842
|ममता (भाजपा) – 813
|8
|मनोहर (कांग्रेस) – 1046
|गायत्री (भाजपा) – 1041
|9
|बजरंग लाल (कांग्रेस) – 1258
|रामकल्याण (भाजपा) – 987
|10
|कमला देवी (कांग्रेस) – 1063
|भूरी (भाजपा) – 974
|11
|कृष्णगोपाल (कांग्रेस) – 1170
|रामस्वरूप (भाजपा) – 1104
|12
|वर्षा शर्मा (कांग्रेस) – 1330
|सरिता (भाजपा) – 788
|13
|गीता (भाजपा) – 1154
|संतोष (कांग्रेस) – 830
|14
|हंसराज सैनी (भाजपा) – 1958
|घनश्याम (कांग्रेस) – 1588
|15
|सांवर मल (कांग्रेस) – 1004
|यादराम (भाजपा) – 592
कुल वार्ड: 17पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|कौशल्या (कांग्रेस) – 1710
|फोरन्ता (आरएलपी) – 767
|2
|धन्नालाल (कांग्रेस) – 1783
|प्रियंका शर्मा (भाजपा) – 1032
|3
|रतनी (भाजपा) – 868
|प्रतिभा गुर्जर (निर्दलीय) – 755
|4
|राधेश्याम (भाजपा) – 1095
|प्रकाश चंद वर्मा (आरएलपी) – 887
|5
|बाबूलाल (भाजपा) – 1511
|सोहन लाल मीणा (कांग्रेस) – 1268
|6
|नोरती (भाजपा) – 1599
|पुष्पा देवी (कांग्रेस) – 1541
|7
|जगदीशी देवी (भाजपा) – 1218
|गीता देवी (कांग्रेस) – 1205
|8
|पूरणमल बैरवा (कांग्रेस) – 1330
|रामजीलाल (भाजपा) – 985
|9
|प्रियंका (कांग्रेस) – 1533
|मधू (भाजपा) – 590
|10
|रोशन गुर्जर (कांग्रेस) – 2116
|सत्यनारायण (भाजपा) – 1106
|11
|फोरन्ता (भाजपा) – 1041
|गीता देवी बैरवा (कांग्रेस) – 983
|12
|रामजस गुर्जर (कांग्रेस) – 1795
|धर्मराज (भाजपा) – 942
|13
|गीता (भाजपा) – 1294
|मथुरा देवी (निर्दलीय) – 1055
|14
|द्रोपदी (कांग्रेस) – 1146
|आशा देवी (भाजपा) – 763
|15
|दिलभर देवी जाट (कांग्रेस) – 1376
|शंकर लाल (भाजपा) – 1070
|16
|सत्यनारायण (आरएलपी) – 1243
|रंग लाल (भाजपा) – 998
|17
|रुकमा (कांग्रेस) – 1615
|सीता चौधरी (भाजपा) – 1166
कुल वार्ड: 19पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|गोपाल सिंह (भाजपा) – 2085
|कालू राम (कांग्रेस) – 1552
|2
|कविता (कांग्रेस) – 1553
|नोखा (भाजपा) – 1083
|3
|रिंकू बैरवा (आरएलपी) – 1181
|इंदिरा (भाजपा) – 692
|4
|हनुमान (भाजपा) – 1216
|महेन्द्र चौधरी (आरएलपी) – 1201
|5
|सोना देवी (कांग्रेस) – 1473
|रसाल (भाजपा) – 1195
|6
|संगीता कुंवर देवड़ा (कांग्रेस) – 1552
|ज्ञान कंवर (भाजपा) – 1188
|7
|गजेन्द्र कुमार (कांग्रेस) – 1952
|महावीर प्रसाद धाकड़ (भाजपा) – 1305
|8
|नोरती (भाजपा) – 1828
|सोहनी (कांग्रेस) – 1626
|9
|नरेश कुमार (कांग्रेस) – 2027
|शीला (भाजपा) – 1461
|10
|रामअवतार गुर्जर (कांग्रेस) – 1745
|हंसराज (भाजपा) – 1546
|11
|विमला (भाजपा) – 2558
|महावीर (कांग्रेस) – 1049
|12
|धन्ना लाल जाट (कांग्रेस) – 1986
|पन्नालाल जाट (भाजपा) – 1813
|13
|कजोड़ (भाजपा) – 1567
|रामफूल बैरवा (कांग्रेस) – 1515
|14
|माना (कांग्रेस) – 2015
|सुनीता देवी जाट (भाजपा) – 1325
|15
|रिंकू (आरएलपी) – 1155
|दीप कंवर (कांग्रेस) – 1127
|16
|धन्नी देवी (आरएलपी) – 1517
|बदाम (कांग्रेस) – 1166
|17
|भगवान सहाय (कांग्रेस) – 1500
|सत्यनारायण (भाजपा) – 1113
|18
|जीतराम (कांग्रेस) – 1532
|गिरिराज (भाजपा) – 1505
|19
|रेनू चौधरी (कांग्रेस) – 2268
|मंजू देवी (भाजपा) – 1574
कुल वार्ड: 17पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|सीताराम मीणा (भाजपा) – 1508
|सीताराम (कांग्रेस) – 1433
|2
|ममता (कांग्रेस) – 1661
|प्रकाश (भाजपा) – 1194
|3
|सुमित्रा (कांग्रेस) – 2050
|रमा चौधरी (भाजपा) – 1194
|4
|सुनीता (कांग्रेस) – 1495
|धन्नी देवी (भाजपा) – 771
|5
|सुरेन्द्र सिंह कालावत (भाजपा) – 1203
|राजेश कुमार नायक (आरएलपी) – 1191
|6
|बीना (कांग्रेस) – 856
|पदमा (निर्दलीय) – 758
|7
|लेखराज (कांग्रेस) – 1461
|ललिता कंवर (भाजपा) – 1438
|8
|मंजू देवी (कांग्रेस) – 2011
|शांति (भाजपा) – 1410
|9
|प्रधुम्न चौधरी (आरएलपी) – 1874
|सुमनलता चौधरी (भाजपा) – 860
|10
|ममता (कांग्रेस) – 1439
|राजी देवी (भाजपा) – 1361
|11
|कैलाशी (कांग्रेस) – 1362
|लादी देवी (भाजपा) – 1281
|12
|मनभर (कांग्रेस) – 1292
|मीरा (भाजपा) – 1015
|13
|राहुल सेहरा (कांग्रेस) – 1895
|रमेश बैरवा (भाजपा) – 983
|14
|पुजा देवी (आरएलपी) – 1139
|निर्मला (भाजपा) – 874
|15
|बच्छी (भाजपा) – 1727
|रामघनी रेगर (कांग्रेस) – 1128
|16
|प्रहलादी (भाजपा) – 1417
|धापू देवी (कांग्रेस) – 953
|17
|कमलेश (आरएलपी) – 1793
|तुलसा (निर्दलीय) – 614
कुल वार्ड: 23पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|रविन्द्र सिंह (कांग्रेस) – 2375
|गोकुल गुर्जर (भाजपा) – 1338
|2
|मथरा (कांग्रेस) – 1548
|जैना देवी (भाजपा) – 1224
|3
|समोदरा (कांग्रेस) – 1118
|ममता (बसपा) – 1045
|4
|रामगणेश (निर्दलीय) – 1662
|बाबू लाल (कांग्रेस) – 1329
|5
|राजेंद्र (भाजपा) – 1807
|राम प्रसाद (कांग्रेस) – 1655
|6
|शेर सिंह (भाजपा) – 1717
|किशन (कांग्रेस) – 1125
|7
|हेमंत कुमार सैनी (भाजपा) – 961
|हरगोविंद (निर्दलीय) – 833
|8
|एकता (कांग्रेस) – 1088
|इंद्रा (निर्दलीय) – 796
|9
|कन्हैया लाल माली (भाजपा) – 1814
|फतेहसिंह (कांग्रेस) – 1378
|10
|कल्पना बाई मीना (कांग्रेस) – 2238
|संतरा (भाजपा) – 2087
|11
|हरीश कुमार मीना (कांग्रेस) – 1712
|कालूराम (भाजपा) – 1593
|12
|सुरता देवी (निर्दलीय) – 1079
|प्रभा (भाजपा) – 784
|13
|रईसा (कांग्रेस) – 1450
|जनता बैरवा (निर्दलीय) – 1211
|14
|राजकमल (कांग्रेस) – 1396
|शोजी (निर्दलीय) – 676
|15
|मुरता (कांग्रेस) – 1248
|पदमा मीना (बसपा) – 627
|16
|कमोद (निर्दलीय) – 1743
|मनबाई (कांग्रेस) – 1094
|17
|नंद किशोर (भाजपा) – 1840
|गजानंद (कांग्रेस) – 1837
|18
|राजेश (भाजपा) – 1507
|प्रेमराज मीना (कांग्रेस) – 1410
|19
|सुनील युगल (कांग्रेस) – 1527
|अनिल (भाजपा) – 1367
|20
|सुरभि (कांग्रेस) – 1901
|तारा बाई (भाजपा) – 897
|21
|चंदा कुमारी (कांग्रेस) – 1639
|मीरा (भाजपा) – 1481
|22
|संजू (कांग्रेस) – 1110
|उगन्ति (भाजपा) – 1048
|23
|रामजीलाल (कांग्रेस) – 1273
|रामबिलास (भाजपा) – 932
|आरक्षण श्रेणी
|कुल वार्ड
|आरक्षित वार्ड नंबर
|सामान्य महिला (General Women)
|9
|वार्ड 1, 5, 8, 13, 15, 17, 19, 20, 31
|सामान्य / अनारक्षित (General)
|7
|वार्ड 3, 7, 18, 24, 25, 28, 30
|अनुसूचित जाति सामान्य (SC)
|4
|वार्ड 10, 21, 22, 23
|अनुसूचित जाति महिला (SC Women)
|3
|वार्ड 2, 6, 29
|अनुसूचित जनजाति सामान्य (ST)
|3
|वार्ड 11, 12, 14
|अनुसूचित जनजाति महिला (ST Women)
|2
|वार्ड 16, 27
|ओबीसी सामान्य (OBC)
|2
|वार्ड 4, 9
|ओबीसी महिला (OBC Women)
|1
|वार्ड 26
|कुल योग
|31
|सभी 31 वार्ड
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