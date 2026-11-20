इसी तरह वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के हरीश धनदेव ने भाजपा के सांवलाराम को 1,500 वोटों से शिकस्त दी। हरीश धनदेव पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव के बेटे हैं। वहीं, वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस के अमीन खान ने भाजपा के नारायण दान को हराकर जीत दर्ज की। अमीन खान पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के छोटे भाई हैं। जिला परिषद के अन्य वार्डों में भी कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। मतगणना पूरी होने के बाद जिला परिषद की 21 सीटों में कांग्रेस के खाते में 20 सीटें आईं, जबकि भाजपा को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। इस तरह जिले की सभी 10 पंचायत समितियों और जिला परिषद की 21 में से 20 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की।