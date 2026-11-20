Jaisalmer Panchayat Election Result (photo-patrika)
जैसलमेर। जिले में पंचायती राज चुनाव-2026 के नतीजों में कांग्रेस ने सभी पंचायत समितियों में जीत दर्ज की है। जिले की 10 पंचायत समितियों में कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं जिला परिषद की 21 सीटों में से 20 पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। भाजपा को जिला परिषद में महज एक सीट मिली। जिला परिषद के वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस प्रत्याशी अंजना मेघवाल ने भाजपा के प्रेमाराम को 2,254 वोटों से हराया। अंजना मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख और पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव की बेटी हैं।
इसी तरह वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के हरीश धनदेव ने भाजपा के सांवलाराम को 1,500 वोटों से शिकस्त दी। हरीश धनदेव पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव के बेटे हैं। वहीं, वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस के अमीन खान ने भाजपा के नारायण दान को हराकर जीत दर्ज की। अमीन खान पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के छोटे भाई हैं। जिला परिषद के अन्य वार्डों में भी कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। मतगणना पूरी होने के बाद जिला परिषद की 21 सीटों में कांग्रेस के खाते में 20 सीटें आईं, जबकि भाजपा को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। इस तरह जिले की सभी 10 पंचायत समितियों और जिला परिषद की 21 में से 20 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम, अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम, नागौर पाली पंचायत चुनाव परिणाम, दौसा पंचायत चुनाव परिणाम, चूरू पंचायत चुनाव परिणाम, टोंक पंचायत चुनाव परिणाम, झुंझुनू पंचायत चुनाव परिणाम, उदयपुर पंचायत चुनाव परिणाम, सवाई माधोपुर पंचायत चुनाव परिणाम, झालावाड़ पंचायत चुनाव परिणाम, बूंदी पंचायत चुनाव परिणाम, पाली पंचायत चुनाव परिणाम, जैसलमेर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते है तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते है।
|वार्ड
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|सांवला राम
|हरीश धनदेव
|कुलदीप (BSP)
|हरीश धनदेव
|2
|रवीना सोनी
|धनवंती
|—
|धनवंती
|3
|तनेराव
|अमरदीन
|दादन खान (निर्दलीय)
|अमरदीन फकीर
|4
|माना राम
|माना राम
|देवी सिंह, भोम सिंह, मूल सिंह (निर्दलीय)
|मानाराम
|5
|प्रेमा राम
|अंजना
|—
|अंजना मेघवाल
|6
|समंद कंवर
|कमलाराम
|मालाराम (RLP), नाथाराम, सवाई सिंह, हाकम खां (निर्दलीय)
|कमला राम
|7
|दरिया कंवर
|रेणु कंवर
|छैल कंवर, सोभा कंवर (निर्दलीय)
|रेणु कंवर
|8
|संतोष कंवर
|सरूपी
|जसू कंवर, नीलम (निर्दलीय)
|सरूपी
|9
|आरती
|रतनाराम
|अर्जुन राम, तेजाराम, निहाला राम, प्रिंस लीडिया, मनोहर लाल, शेराराम (निर्दलीय)
|रतनाराम
|10
|करुणा कंवर
|जतन कंवर
|गोमती देवी (निर्दलीय)
|करुणा कंवर
|11
|रूप कंवर
|संतोष कंवर
|शारदा कंवर (निर्दलीय)
|संतोष कंवर
|12
|चनणा राम
|फकरे खां
|किशना राम, भीखाराम, मोहन लाल (निर्दलीय)
|फकरे खान
|13
|दला राम
|खंगार सिंह
|प्रेमसिंह, रामसिंह (निर्दलीय)
|खंगारसिंह
|14
|नारायण दान
|अमीन खान
|अमर सिंह (RLP), परमाराम परिहार (निर्दलीय)
|अमीन खान
|15
|—
|मनोज भाटी
|अन्नू (RLP), आरती जोधा (निर्दलीय)
|मनोज भाटी
|16
|चंपा
|मीरा
|संतोष कुमारी (RLP), अणच कंवर (निर्दलीय)
|मीरा
|17
|जगदीश सिंह
|भगवानसिंह
|देवी लाल (RLP)
|भगवानसिंह
|18
|नाथूसिंह तंवर
|हीर सिंह
|कुंदन राज (निर्दलीय)
|हीरसिंह
|19
|रेवंती देवी
|बिस्मिल्ला
|—
|बिस्मिल्ला
|20
|फूली
|हीराबाई
|समिता (निर्दलीय)
|हीराबाई
|21
|लक्ष्मी
|संतोष कुमार
|—
|संतोष कुमार
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|कौन हारा (पार्टी)
|1
|लीला देवी
|कांग्रेस
|अनीता (भाजपा)
|2
|सालेह मोहम्मद
|कांग्रेस
|मलूक (निर्दलीय)
|3
|भगवानाराम
|निर्दलीय
|पुरखा राम (भाजपा)
|4
|दक्षिता सिंह चौहान
|कांग्रेस
|सायर कंवर (भाजपा)
|5
|उम्मेद कँवर
|कांग्रेस
|कल्पना कंवर (भाजपा)
|6
|अशोक कुमार
|कांग्रेस
|चेलू राम (निर्दलीय)
|7
|गेनाराम
|कांग्रेस
|झबरा राम (भाजपा)
|8
|रेखा
|भाजपा
|चौथी देवी (कांग्रेस)
|9
|धाऊकँवर
|कांग्रेस
|तकू कंवर (भाजपा)
|10
|अशोक कुमार
|कांग्रेस
|कालू राम (भाजपा)
|11
|एहसान
|कांग्रेस
|अब्दुल खां (निर्दलीय)
|12
|चनणाराम
|भाजपा
|केवल राम (कांग्रेस)
|13
|प्रताप सिंह
|भाजपा
|हिन्दू सिंह (कांग्रेस)
|14
|पुष्पा देवी
|कांग्रेस
|मोहन कंवर (भाजपा)
|15
|हेमलता
|कांग्रेस
|लाछो (भाजपा)
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|कौन हारा (पार्टी)
|1
|साबिर खान मेहर
|कांग्रेस
|आमीन खां (निर्दलीय)
|2
|जन्नी
|निर्दलीय
|विसमला (कांग्रेस)
|3
|गुमान सिंह
|निर्दलीय
|विनोद कुमार (निर्दलीय)
|4
|अब्दुल रहमान (निर्विरोध)
|कांग्रेस
|—
|5
|मनूदेवी
|आरएलपी
|तुलछीदेवी (कांग्रेस)
|6
|रामू देवी
|आरएलपी
|अणची (भाजपा)
|7
|गीता कुमारी (निर्विरोध)
|कांग्रेस
|—
|8
|गंगा देवी
|भाजपा
|अणछी देवी (कांग्रेस)
|9
|जेठा राम
|आरएलपी
|दीपा राम (कांग्रेस)
|10
|मोनिका
|आरएलपी
|गवरी (निर्दलीय)
|11
|गुड्डी कंवर
|भाजपा
|भंवरी (कांग्रेस)
|12
|बरकत खां
|कांग्रेस
|देवेन्द्र सिंह (निर्दलीय)
|13
|कायम खां
|कांग्रेस
|अमर सिंह (निर्दलीय)
|14
|मिश्री खान
|कांग्रेस
|सवाई राम (भाजपा)
|15
|पिराण खां
|कांग्रेस
|आरब खां (निर्दलीय)
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|कौन हारा (पार्टी)
|1
|पवन कंवर
|भाजपा
|धनी कंवर (कांग्रेस)
|2
|सांवगी
|कांग्रेस
|केंकू (भाजपा)
|3
|पूनम कंवर
|भाजपा
|गंगा कंवर (कांग्रेस)
|4
|मुकेश पंवार
|कांग्रेस
|स्वरूपा राम (भाजपा)
|5
|लक्ष्मी
|कांग्रेस
|जामा (भाजपा)
|6
|मोहन सिंह
|कांग्रेस
|धन सिंह (भाजपा)
|7
|वैणा राम
|कांग्रेस
|आसूराम (भाजपा)
|8
|उमा राठौड़
|कांग्रेस
|कूप सिंह (भाजपा)
|9
|नेमत
|कांग्रेस
|सीमा कुमारी (भाजपा)
|10
|मगी कुमारी
|कांग्रेस
|कमला देवी (आरएलपी)
|11
|गेना राम
|कांग्रेस
|खेता राम (भाजपा)
|12
|अम्बिका
|भाजपा
|प्रेम कंवर (निर्दलीय)
|13
|वेदपाल सिंह
|कांग्रेस
|मिरगो कंवर (भाजपा)
|14
|पूनम कंवर
|कांग्रेस
|धीरज कंवर (भाजपा)
|15
|मुराद अली
|कांग्रेस
|पदमा राम (भाजपा)
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|कौन हारा (पार्टी)
|1
|कलावती बिश्नोई
|कांग्रेस
|पार्वती (निर्दलीय)
|2
|सुनीता
|भाजपा
|बीरा कंवर (निर्दलीय)
|3
|दुर्गा कँवर
|भाजपा
|सीमा (कांग्रेस)
|4
|इनायतो
|कांग्रेस
|गुलाब कँवर (निर्दलीय)
|5
|मोहम्मद इरफान
|कांग्रेस
|खेतदान (भाजपा)
|6
|आसान खां
|कांग्रेस
|अनिमत (निर्दलीय)
|7
|रेखा
|कांग्रेस
|मोती सिंह (भाजपा)
|8
|कसुम्बी
|कांग्रेस
|दुर्गा (भाजपा)
|9
|शारदा
|कांग्रेस
|सायर (निर्दलीय)
|10
|दीपिका
|कांग्रेस
|सुमन कंवर (भाजपा)
|11
|छगनाराम
|कांग्रेस
|कानाराम (निर्दलीय)
|12
|पप्पू
|कांग्रेस
|चन्दा (निर्दलीय)
|13
|कंचन कंवर
|भाजपा
|गुड्डी कँवर (कांग्रेस)
|14
|चनणा राम
|कांग्रेस
|अर्जनराम (भाजपा)
|15
|फीरदौस
|निर्दलीय
|करणसिंह (कांग्रेस)
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