डिम्पल पिछले दो वर्षों से ग्वालियर में कोच विनोद जाटव के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। नियमित अभ्यास और कठिन परिश्रम के दम पर उन्होंने कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि हासिल की है। पहली ही अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में तीन पदक जीतना उनके खेल सफर की उल्लेखनीय उपलब्धि है। डिम्पल कंवर अर्जुनसिंह भाटी की पौत्री हैं। उनकी उपलब्धि की खबर गांव पहुंचते ही खुशी का माहौल बन गया। बड़े पापा सुमेर सिंह भाटी ने बताया कि सफलता की सूचना मिलते ही गांव में मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई गई। ग्रामीणों ने डिम्पल की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। एक छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर पहुंची डिम्पल की सफलता क्षेत्र की दूसरी बेटियों के लिए भी प्रेरणा बनी है। डिम्पल का सपना भविष्य में ओलंपियन बनकर देश का प्रतिनिधित्व करना है।