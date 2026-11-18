ज्ञापन में बताया कि कर्मचारी दिन-रात आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं और उचित पारिश्रमिक के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यूनियन ने समान कार्य के लिए समान वेतन, वेतन वृद्धि तथा बिना उचित कारण की जा रही वेतन कटौती बंद करने की मांग उठाई है। साथ ही कंपनी पर मनमाने तरीके से वेतन काटने का आरोप लगाते हुए अब तक की कटौतियों की जांच कर राशि लौटाने की मांग की है। यूनियन ने बताया कि जैसलमेर से जोधपुर तक करीब 600 किलोमीटर की दूरी के रेफरल यात्रा होने के बावजूद कई बार एक ही चालक से लगातार वाहन चलवाया जाता है। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ऐसे में पर्याप्त पायलट और चालक नियुक्त करने तथा लंबी यात्रा के बाद अनिवार्य विश्राम देने की मांग की गई है।