जैसलमेर. एक साथ दो डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ऐसा संशोधन किया है, जिससे पुराने शैक्षणिक कार्यक्रमों की मान्यता को लेकर बनी अनिश्चितता दूर करने का रास्ता खुल गया है। अब दिशानिर्देश जारी होने से पहले निर्धारित नियमों और नियामक मानकों के अनुरूप संचालित दो शैक्षणिक कार्यक्रम भी वैध माने जा सकेंगे। इस फैसले का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने तत्कालीन नियमों के तहत एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी।