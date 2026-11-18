जैसलमेर. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की अक्टूबर-नवंबर 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है। अब 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के सामने तैयारी के लिए निर्धारित समयसीमा और विषयवार परीक्षा कार्यक्रम स्पष्ट है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर की ओर से जारी समय सारिणी के अनुसार परीक्षाएं 12 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 7 जनवरी 2027 तक चलेंगी। सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने 6 नवंबर को परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है।अधिकांश पेपर दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक होंगे। हालांकि विषय के अनुसार कुछ प्रश्नपत्रों की अवधि ढाई घंटे, दो घंटे और डेढ़ घंटे भी निर्धारित की गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान सहित विभिन्न विषय शामिल हैं। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की अंकतालिका सह प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र संबंधित संदर्भ केंद्रों को पंजीकृत डाक से भेजे जाएंगे। जिन विद्यार्थियों के आवश्यक विषयों की परीक्षाएं शेष रहेंगी, उन्हें नियमानुसार केवल अंकतालिका जारी की जाएगी।