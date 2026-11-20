Ajmer: अजमेर में जीत के बाद जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ता (फोटो-पत्रिका)
Ajmer Panchayat Election 2026 Result: अजमेर जिले में मतगणना के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई, जिसके कुछ देर बाद ही रिजल्ट आने लगे। जिला परिषद के 33 वार्ड और जिले की 10 पंचायत समितियों के 180 वार्डों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए। जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला है। दोनों चरणों में कुल 64.34 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यहां जानिए जिला परिषद और पंचायत समिति के वार्डवार रिजल्ट।
मसूदा की पूर्व विधायक और दो बार जिला प्रमुख रहीं भाजपा की सुशील कंवर पलाड़ा चुनाव हार गईं। वार्ड 2 से कांग्रेस की लक्ष्मी कंवर ने उन्हें चुनाव में पराजित किया। यह हार भाजपा के लिए चौंकाने वाली रही। सुशील कंवर पलाड़ा ने पिछले जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा से बगावत की थी। उन्होंने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ा और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र सिंह मझेवला को पराजित किया था।
|Ward No.
|Reservation
|Winner Name
|Party
|Votes
|Runner-up Name
|Party
|Votes
|1
|OBC
|गोरधन सिंह
|BJP
|10,682
|आशीष तंवर
|INC
|10,315
|2
|General (Woman)
|लक्ष्मी कँवर
|INC
|9,288
|सुशील कंवर
|BJP
|7,448
|3
|General (Woman)
|गट्टू देवी
|INC
|6,953
|देविका
|BJP
|6,937
|4
|General
|राजेंद्र सिंह
|INC
|7,788
|हंसराज चौधरी
|BJP
|7,694
|5
|General
|रज़िया
|INC
|11,124
|अरुणा टांक
|BJP
|4,888
|6
|OBC (Woman)
|गुलाब देवी
|BJP
|10,024
|पूनम देवी
|INC
|8,837
|7
|OBC (Woman)
|कमलेश
|INC
|12,075
|शांति गुर्जर
|BJP
|3,543
|8
|General
|सम्पत सिंह रावत
|BJP
|7,471
|गोरधन लाल गुर्जर
|INC
|7,381
|9
|General
|जगदीश लाम्बा
|BJP
|10,086
|कैलाश चंद
|INC
|9,628
|10
|General (Woman)
|तिजी
|BJP
|11,586
|पूजा कुमारी गुर्जर
|INC
|9,160
|11
|SC
|भवानी शंकर
|BJP
|8,772
|धर्मेन्द मेघवंशी
|INC
|7,375
|12
|General
|हंसराज गुर्जर
|INC
|8,462
|हगामी लाल
|BJP
|7,736
|13
|General (Woman)
|सुनिता
|BJP
|7,672
|ममता कुमारी
|INC
|7,655
|14
|SC
|धर्मीचन्द
|BJP
|7,252
|सोनू रेगर
|INC
|7,105
|15
|SC (Woman)
|गिरिजा मेघवंशी
|INC
|7,441
|सुमित्रा
|BJP
|7,054
|16
|General (Woman)
|दशरथकंवर
|INC
|10,379
|सीता देवी
|BJP
|6,571
|17
|ST
|रामप्रसाद मीणा
|INC
|8,628
|कालू राम मीना
|BJP
|7,642
|18
|SC (Woman)
|कमलेश कुमारी बैरवा
|BJP
|8,427
|सरोज कुमारी बैरवा
|INC
|7,409
|19
|General
|आशाराम
|INC
|6,438
|शिवराज
|BJP
|5,371
|20
|General (Woman)
|गुलाबी
|RLP
|5,689
|मीठ्ठू देवी
|BJP
|5,510
|21
|SC (Woman)
|सुरज्ञान
|BJP
|6,265
|प्रेम
|INC
|5,445
|22
|SC
|पंकज
|BJP
|5,329
|शिवराज
|INC
|4,674
|23
|General (Woman)
|धारा
|BJP
|9,332
|सीता देवी
|INC
|7,408
|24
|General
|मुकेश
|BJP
|8,000
|हर्ष लाम्बा
|INC
|7,954
|25
|OBC
|राम सिंह
|BJP
|10,966
|ऊंकार लाल
|INC
|9,189
|26
|General (Woman)
|पूजा भंसाली
|BJP
|11,341
|शमीना बानो
|INC
|5,778
|27
|General
|अर्जुन सिंह
|BJP
|10,451
|धमैन्द्र सिह रावत
|INC
|3,808
|28
|General
|संतोष गुर्जर
|BJP
|8,618
|ओम प्रकाश गुर्जर
|INC
|8,618
|29
|General (Woman)
|सजना देवी
|BJP
|7,717
|कमला
|INC
|6,055
|30
|General (Woman)
|कंचन चौधरी
|INC
|11,003
|रतनी देवी
|BJP
|10,806
|31
|General
|श्रवण लाल
|BJP
|8,305
|सुरेश सेवदा
|RLP
|7,399
|32
|OBC (Woman)
|मसूर
|RLP
|7,983
|संजू देवी
|BJP
|5,921
|33
|OBC
|सलमा
|INC
|6,045
|सलीम
|RLP
|5,803
कुल वार्ड: 19 पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|मुकेश (भाजपा) – 1347
|बीरम गुर्जर (कांग्रेस) – 623
|2
|सुशीला (भाजपा) – निर्विरोध
|—
|3
|विरेन्द्र गुर्जर (कांग्रेस) – 1067
|हीरा लाल गुर्जर (भाजपा) – 1009
|4
|सरोज कंवर (भाजपा) – 830
|लाड कँवर (कांग्रेस) – 786
|5
|आशा (कांग्रेस) – 1139
|संगीता (आरएलपी) – 1126
|6
|संतोष (भाजपा) – 942
|नृसिंह (निर्दलीय) – 799
|7
|सन्तोष (कांग्रेस) – 1971
|मनीषा सुवाल (भाजपा) – 1624
|8
|दीपा (कांग्रेस) – 1651
|सन्जू रावत (भाजपा) – 1355
|9
|मोटू सिंह (भाजपा) – 1689
|हर्ष पूनिया (कांग्रेस) – 832
|10
|विनोद कंवर (कांग्रेस) – 1705
|नेहा कंवर शेखावत (भाजपा) – 1338
|11
|लक्ष्मी रेगर (कांग्रेस) – 3078
|रितु मंडावरिया (भाजपा) – 2565
|12
|रशीद खान (कांग्रेस) – 4852
|चांद (भाजपा) – 991
|13
|कमला (भाजपा) – 1604
|ज्योति देवी (कांग्रेस) – 1247
|14
|बीना मेघवंशी (कांग्रेस) – 1681
|सुन्दर देवी (भाजपा) – 1240
|15
|असलम खान पठान (कांग्रेस) – 3138
|शेख अहमद रजा (आरएलपी) – 2139
|16
|मुन्नी बानो (कांग्रेस) – 4989
|रेहाना (भाजपा) – 2294
|17
|मधु देवी (भाजपा) – 2125
|शांती देवी (कांग्रेस) – 793
|18
|गजराज कंवर (कांग्रेस) – 2110
|माया कँवर (भाजपा) – 1960
|19
|बबलू (भाजपा) – 1742
|नियामत अली खानं (कांग्रेस) – 1541
कुल वार्ड: 17पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|आशा कॅवर (कांग्रेस) – 1,672
|समीक्षा (आरएलपी) – 1,196
|2
|गीता (आरएलपी) – 2,082
|सरूप चौधरी (कांग्रेस) – 759
|3
|शिवराज (भाजपा) – 1,790
|हरिराम (आरएलपी) – 1,573
|4
|सोहनी देवी (भाजपा) – 1,569
|नेराज कुमारी जाट (आरएलपी) – 1,091
|5
|आनन्द चौधरी (आरएलपी) – 1,254
|खुशी राम रियाड (कांग्रेस) – 1,069
|6
|गुलाब देवी (कांग्रेस) – 1,999
|पारसी (भाजपा) – 1,737
|7
|राकेश (आरएलपी) – 1,677
|तारा चन्द रेगर (भाजपा) – 861
|8
|सीताराम (कांग्रेस) – 1,002
|शंकर लाल (भाजपा) – 782
|9
|सोभाग (भाजपा) – 1,432
|बदाम देवी (आरएलपी) – 935
|10
|भागीरथ गुर्जर (कांग्रेस) – 1,396
|शिवराज जाट (आरएलपी) – 1,142
|11
|सुखलाल (भाजपा) – 1,171
|सांवर लाल (कांग्रेस) – 950
|12
|न्याला (भाजपा) – 1,461
|धारा देवी चौधरी (कांग्रेस) – 1,202
|13
|नीतू देवी (आरएलपी) – 1,425
|रसाल (कांग्रेस) – 1,111
|14
|लादूराम (भाजपा) – 1,476
|छीत्तर लाल बैरवा (कांग्रेस) – 675
|15
|सुमेर मल चौधरी (आरएलपी) – 1,331
|नरेन्द्र सिंह (भाजपा) – 1,279
|16
|सुमेर सिंह (कांग्रेस) – 1,360
|नाथूलाल (निर्दलीय) – 863
|17
|पिंकी देवी (कांग्रेस) – 1,531
|संतोष देवी (भाजपा) – 1,067
कुल वार्ड: 17पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|महेन्द्र विक्रम सिंह (भाजपा) – 959
|भरत सिंह राठौड़ (निर्दलीय) – 799
|2
|पदम सिंह (भाजपा) – 1,353
|सलीम खान (कांग्रेस) – 657
|3
|रेखा नोगिया (कांग्रेस) – 2,086
|नीतू (भाजपा) – 1,595
|4
|दीपक सिंह रावत (भाजपा) – 1,103
|मुकेश सिंह रावत (कांग्रेस) – 584
|5
|तुलसी (कांग्रेस) – 1,082
|प्रेम (भाजपा) – 1,027
|6
|शौभा (भाजपा) – 2,240
|रसीदा बानो (निर्दलीय) – 1,989
|7
|मदन सिंह (भाजपा) – 3,003
|साहिबा बानो (कांग्रेस) – 1,766
|8
|हीरा (भाजपा) – 934
|लाली देवी (कांग्रेस) – 589
|9
|सोनी रावत (भाजपा) – 2,380
|मतिया (कांग्रेस) – 1,961
|10
|सुनिता (भाजपा) – 2,434
|रिकूं गुर्जर (कांग्रेस) – 2,340
|11
|हिरा सिंह (भाजपा) – 1,871
|विरेन्द्र (कांग्रेस) – 1,281
|12
|रविन्द्र सिंह रावत (भाजपा) – 1,875
|दौलत सिंह (कांग्रेस) – 1,103
|13
|सम्पत्ति (भाजपा) – 963
|लक्ष्मी देवी (आरएलपी) – 780
|14
|श्रवण सिंह (भाजपा) – निर्विरोध
|—
|15
|लीला रावत (भाजपा) – 1,637
|सुमन (कांग्रेस) – 409
|16
|मुकेश मेघवंशी (आरएलपी) – 2,528
|गणेश मेघवाल (भाजपा) – 1,301
|17
|सूरज गुर्जर (भाजपा) – 1,394
|पप्पू गुर्जर (कांग्रेस) – 422
कुल वार्ड: 19पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|जितेन्द्रा कुमारी (भाजपा) – 2,071
|देशराज चौधरी (कांग्रेस) – 1,443
|2
|मैना (भाजपा) – 2,688
|कमला शर्मा (कांग्रेस) – 1,511
|3
|रींका गुर्जर (कांग्रेस) – 1,668
|देवकरण (भाजपा) – 1,583
|4
|गुमान सिंह (भाजपा) – 1,477
|रामदयाल जांगिड़ (कांग्रेस) – 964
|5
|कांता देवी (कांग्रेस) – 1,444
|सावित्री (भाजपा) – 1,106
|6
|इमरान अहमद (कांग्रेस) – 2,251
|राहुल कुमार आचार्य (भाजपा) – 1,906
|7
|गीता (कांग्रेस) – 1,896
|दीपिका शर्मा (भाजपा) – 1,438
|8
|रामप्रसाद (भाजपा) – 1,200
|पोलू (कांग्रेस) – 791
|9
|संज्या देवी (कांग्रेस) – 1,938
|मनभर (भाजपा) – 1,404
|10
|सूरजकरण (कांग्रेस) – 1,618
|ओमप्रकाश (भाजपा) – 1,437
|11
|डॉ. अर्चना सुराणा (कांग्रेस) – 1,797
|दयाल कंवर (भाजपा) – 1,616
|12
|आशा देवी (भाजपा) – 1,436
|चांदी (आरएलपी) – 737
|13
|सुमन शक्तावत (भाजपा) – 1,704
|सुनीता (कांग्रेस) – 1,285
|14
|जीवराज (भाजपा) – 963
|सुनीता माली (कांग्रेस) – 881
|15
|त्रिशला देवी (कांग्रेस) – 1,240
|गुड्डी (भाजपा) – 862
|16
|नन्दा (भाजपा) – 1,201
|शिवराज (कांग्रेस) – 935
|17
|समता (कांग्रेस) – 1,689
|समता जाट (भाजपा) – 1,117
|18
|न्याला (भाजपा) – 1,976
|कैलाश (कांग्रेस) – 1,406
|19
|आशा पारीक (कांग्रेस) – 1,253
|ओमप्रकाश (भाजपा) – 1,168
कुल वार्ड: 15पार्टीवार स्थिति
वार्ड 2 में भाजपा प्रत्याशी हनुमान धाकड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी गलोल को सिर्फ 1 वोट से हराया।
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|यामिनी चौहान (भाजपा) – 2,191
|लोकेश (कांग्रेस) – 1,433
|2
|हनुमान धाकड़ (भाजपा) – 1,584
|गलोल (कांग्रेस) – 1,583
|3
|प्रकाश कंवर (भाजपा) – निर्विरोध
|—
|4
|सोनिया कुमारी बैरवा (कांग्रेस) – 1,954
|रामप्यारी (भाजपा) – 1,079
|5
|नोरत (कांग्रेस) – 1,918
|मदन लाल (भाजपा) – 1,184
|6
|जोना जाट (भाजपा) – 1,974
|समोक देवी (कांग्रेस) – 1,375
|7
|शांती (कांग्रेस) – 1,450
|गुमानी (भाजपा) – 1,020
|8
|गजराज कीर (भाजपा) – 2,045
|सोनू देवी (कांग्रेस) – 1,729
|9
|रेणु बैरवा (कांग्रेस) – 1,262
|सुगना देवी (भाजपा) – 1,055
|10
|सीताराम (कांग्रेस) – 1,114
|गोपाल मीणा (भाजपा) – 933
|11
|रामकन्या (कांग्रेस) – 1,272
|किरण कुमावत (भाजपा) – 1,072
|12
|मनीष कुमार रेगर (कांग्रेस) – 1,502
|हंसराज (भाजपा) – 1,053
|13
|इन्द्रनारायण (भाजपा) – 828
|अभिषेक (आरएलपी) – 667
|14
|प्रियदर्शनी (भाजपा) – 2,341
|शिमला (कांग्रेस) – 1,586
|15
|रैना सैनी (भाजपा) – 1,738
|पूजा (कांग्रेस) – 1,399
कुल वार्ड: 27पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|जगदीश डारा (आरएलपी) – 1,979
|मनमोहन सिंह (भाजपा) – 1,648
|2
|हरि राम जाट (आरएलपी) – 2,070
|लालचन्द जाट (कांग्रेस) – 1,233
|3
|सम्पत (आरएलपी) – 2,043
|सुप्यार गुर्जर (भाजपा) – 1,149
|4
|सुरज्ञान (कांग्रेस) – 1,022
|हंसा देवी (भाजपा) – 923
|5
|चन्दा (भाजपा) – 861
|मौसम मेघवंशी (आरएलपी) – 760
|6
|सरोज (आरएलपी) – 1,740
|नन्दू देवी जाट (भाजपा) – 1,344
|7
|कंचन किरण (भाजपा) – 2,755
|चेतन प्रकाश जैन (कांग्रेस) – 2,116
|8
|पूसी देवी (भाजपा) – 1,362
|खुशबु माली (आरएलपी) – 1,037
|9
|मोहम्मद हासम (आरएलपी) – 2,068
|रतनी देवी (कांग्रेस) – 1,236
|10
|पिन्टूराम (भाजपा) – 1,088
|सोदान (आरएलपी) – 1,046
|11
|बंशीलाल (भाजपा) – 1,915
|सुरेश कुमार मेघवाल (कांग्रेस) – 1,185
|12
|हेमा देवी (आरएलपी) – 1,081
|पूजा डबरिया (कांग्रेस) – 618
|13
|गमराज देवी (कांग्रेस) – 2,162
|मनभर देवी (भाजपा) – 2,041
|14
|मुकेश माली (भाजपा) – 904
|करतार माली (कांग्रेस) – 520
|15
|तेजी उर्फ लक्ष्मी देवी (भाजपा) – 2,294
|मदीना (कांग्रेस) – 2,198
|16
|कमल कुमावत (भाजपा) – 1,864
|त्रिलोक चन्द मालाकार (कांग्रेस) – 1,463
|17
|पप्पू राम (कांग्रेस) – 1,105
|चेतन चौधरी (आरएलपी) – 956
|18
|सुशीला देवी (आरएलपी) – 1,391
|नाथी (निर्दलीय) – 927
|19
|विश्राम (भाजपा) – 2,109
|नरपत सिंह (कांग्रेस) – 1,131
|20
|बदाम (भाजपा) – 2,201
|जमना (कांग्रेस) – 1,637
|21
|भागचन्द डाबरिया (आरएलपी) – 1,498
|जीतू बैरवा (कांग्रेस) – 1,062
|22
|अरविन्द चौधरी (भाजपा) – 1,493
|देवनारायण (कांग्रेस) – 1,306
|23
|सोना जाट (कांग्रेस) – 1,385
|दामिनी चौधरी (भाजपा) – 1,076
|24
|आशा चौधरी (कांग्रेस) – 1,635
|मनराज चौधरी (आरएलपी) – 991
|25
|काजल हल्दुनिया (भाजपा) – 1,099
|शायर देवी मेघवाल (आरएलपी) – 945
|26
|नेराज गुर्जर (कांग्रेस) – 1,731
|सुमन चौधरी (आरएलपी) – 1,168
|27
|लक्ष्मी नारायण (भाजपा) – 1,362
|प्रदीप चौधरी (आरएलपी) – 656
कुल वार्ड: 17पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|शशिकला जांगिड़ (कांग्रेस) – 3,000
|रेखा (भाजपा) – 1,892
|2
|सुरेश फुलवारी (कांग्रेस) – 1,348
|रमेश सिंह (भाजपा) – 1,264
|3
|सुरेश (कांग्रेस) – 2,694
|सुरेश चंद (भाजपा) – 1,359
|4
|मेघाराम देवासी (कांग्रेस) – 1,571
|नौरत (भाजपा) – 889
|5
|पतासी (भाजपा) – 1,915
|मनभर (कांग्रेस) – 975
|6
|जगदीश (कांग्रेस) – 2,567
|मुश्ताक (आरएलपी) – 1,680
|7
|उगमाराम गुर्जर (कांग्रेस) – 980
|नवल किशोर वैष्णव (निर्दलीय) – 900
|8
|पीरू कुराच (कांग्रेस) – 1,580
|राम नाथ गुर्जर (भाजपा) – 1,046
|9
|मंजू (भाजपा) – 2,158
|नफीसा (कांग्रेस) – 2,069
|10
|गिरधारी लाल गुर्जर (कांग्रेस) – 1,683
|भोजराज सारस्वत (भाजपा) – 211
|11
|पूजा रेगर (कांग्रेस) – 1,130
|कविता हरिजन (भाजपा) – 1,022
|12
|अनुराधा (भाजपा) – 1,134
|सोनू (कांग्रेस) – 806
|13
|चंद्र कंवर (कांग्रेस) – 1,280
|ममता (भाजपा) – 1,260
|14
|सीता (कांग्रेस) – 1,759
|नियामत बानु (आरएलपी) – 1,442
|15
|पप्पु लाल सोलंकी (भाजपा) – 1,349
|विजय मेघवाल (आरएलपी) – 1,043
|16
|सुखपाल मेघवाल (भाजपा) – 1,671
|सुरेन्द्र (कांग्रेस) – 1,604
|17
|चंदा वैष्णव (कांग्रेस) – 1,791
|सुन्दर (भाजपा) – 1,450
कुल वार्ड: 15पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|पप्पू (कांग्रेस) – 1197
|महावीर (भाजपा) – 908
|2
|मुकेश भील (कांग्रेस) – 1153
|रामनिवास (भाजपा) – 1040
|3
|दूदाराम (भाजपा) – 1461
|शक्ति प्रताप सिंह (कांग्रेस) – 1152
|4
|रूकमणी (भाजपा) – 1941
|सोनिया शर्मा (कांग्रेस) – 1845
|5
|कैलाश मेघवंशी (भाजपा) – 1646
|छोटू लाल (कांग्रेस) – 1562
|6
|सरोज देवी (भाजपा) – 2265
|सज्जन कंवर (कांग्रेस) – 1632
|7
|पार्वती (कांग्रेस) – 1339
|सावित्री धाकड़ (भाजपा) – 1311
|8
|नर्मदा देवी (भाजपा) – 1936
|किस्मत जाट (आरएलपी) – 1334
|9
|अजय सिंह (कांग्रेस) – 1503
|रणजीत (भाजपा) – 838
|10
|रिंकू गोदारा (भाजपा) – 971
|मोनिका लोदवाल (आरएलपी) – 815
|11
|प्रभुलाल (भाजपा) – 1655
|रामप्रसाद (कांग्रेस) – 1564
|12
|गिरधर सिंह (भाजपा) – 1907
|सीताराम (कांग्रेस) – 1228
|13
|न्याला देवी (कांग्रेस) – 1582
|जैतू (भाजपा) – 1268
|14
|लक्ष्मण खारोल (भाजपा) – 1312
|किशन लाल (कांग्रेस) – 1271
|15
|चन्द्रकान्ता (कांग्रेस) – 1377
|मीरा (भाजपा) – 1365
कुल वार्ड: 15पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|हंसराज बलाई (कांग्रेस) – 1675
|राकेश कुमार खटीक (भाजपा) – 1013
|2
|रामप्यारी (निर्दलीय) – 925
|मोनिका देवी (कांग्रेस) – 669
|3
|मिश्री लाल (कांग्रेस) – 1361
|श्रीराम (भाजपा) – 915
|4
|प्रवीना (कांग्रेस) – 1374
|नैराज देवी (भाजपा) – 919
|5
|पिंकी (कांग्रेस) – 933
|गोपाल (भाजपा) – 597
|6
|लक्ष्मी (आरएलपी) – 841
|सीमा देवी (कांग्रेस) – 500
|7
|प्रेम (कांग्रेस) – 990
|कमला (भाजपा) – 862
|8
|दुर्गा देवी (कांग्रेस) – 974
|भुरी (भाजपा) – 786
|9
|फोरूलाल (कांग्रेस) – 1395
|चेतन प्रकाश मीना (भाजपा) – 671
|10
|राजेन्द्र (भाजपा) – 1239
|जयसिंह (कांग्रेस) – 964
|11
|धर्मा कुमारी गुर्जर (कांग्रेस) – 1518
|नैराज गुर्जर (भाजपा) – 938
|12
|दुर्गा (कांग्रेस) – 1635
|जयश्री (भाजपा) – 789
|13
|लाली (कांग्रेस) – 1269
|जैना देवी (भाजपा) – 1217
|14
|प्रिया (कांग्रेस) – 1584
|प्रेम (भाजपा) – 1250
|15
|बाली देवी (कांग्रेस) – 1611
|फोरन्ता देवी (भाजपा) – 1348
कुल वार्ड: 19पार्टीवार स्थिति
|वार्ड
|कौन जीता (पार्टी) – मत
|कौन हारा (पार्टी) – मत
|1
|महावीर (भाजपा) – 3083
|सुनीता (कांग्रेस) – 1721
|2
|गुलाबी देवी (भाजपा) – 1907
|माया (कांग्रेस) – 1861
|3
|सुरेन्द्र कुमार चौधरी (आरएलपी) – 1351
|गोगाराम (भाजपा) – 932
|4
|सजना देवी (भाजपा) – 2070
|मंजू गुर्जर (कांग्रेस) – 1050
|5
|रामप्रसाद (भाजपा) – 1085
|रामरतन (कांग्रेस) – 789
|6
|समुडी देवी (कांग्रेस) – 1003
|गीता (भाजपा) – 968
|7
|नाजिया (कांग्रेस) – 2940
|रेखा (भाजपा) – 2624
|8
|अंगत (भाजपा) – 1378
|किशनलाल (कांग्रेस) – 1253
|9
|जीवनराम (भाजपा) – 1361
|दशरथ (कांग्रेस) – 1339
|10
|ममता माली (कांग्रेस) – 907
|नर्मदा (भाजपा) – 828
|11
|अनीश कुमार सैनी (भाजपा) – 1479
|शंकर लाल गुर्जर (कांग्रेस) – 1178
|12
|संतोष देवी (कांग्रेस) – 845
|प्रेमचंद मेघवंशी (भाजपा) – 714
|13
|मीरा (कांग्रेस) – 1039
|मुन्नी देवी (भाजपा) – 958
|14
|मेवी (भाजपा) – 2204
|नानी देवी (कांग्रेस) – 1417
|15
|जीवराज (कांग्रेस) – 1815
|भीम सिंह (भाजपा) – 1610
|16
|श्यामसुन्दर रौल्या (भाजपा) – 2047
|नोरत (कांग्रेस) – 932
|17
|रसूल (कांग्रेस) – 1529
|सुलेमान (भाजपा) – 409
|18
|प्रियंका लक्षकार (भाजपा) – 1090
|मैना कुमारी सैनी (कांग्रेस) – 1074
|19
|शान्ती (कांग्रेस) – 3722
|सुनिता (निर्दलीय) – 1082
|चरण
|मतदान प्रतिशत
|पहला चरण (22 अक्टूबर)
|62.49%
|दूसरा चरण (28 अक्टूबर)
|65.81%
|कुल संयुक्त मतदान
|64.34%
संयुक्त मतदान की गणना दोनों चरणों के कुल मतदाताओं और पड़े मतों को जोड़कर की गई है। पहले चरण में 4,05,041 में से 2,53,129 और दूसरे चरण में 5,10,056 में से 3,35,656 मतदाताओं ने वोट डाले।
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