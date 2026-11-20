Ward No. Reservation Winner Name Party Votes Runner-up Name Party Votes

1 OBC गोरधन सिंह BJP 10,682 आशीष तंवर INC 10,315

2 General (Woman) लक्ष्मी कँवर INC 9,288 सुशील कंवर BJP 7,448

3 General (Woman) गट्टू देवी INC 6,953 देविका BJP 6,937

4 General राजेंद्र सिंह INC 7,788 हंसराज चौधरी BJP 7,694

5 General रज़िया INC 11,124 अरुणा टांक BJP 4,888

6 OBC (Woman) गुलाब देवी BJP 10,024 पूनम देवी INC 8,837

7 OBC (Woman) कमलेश INC 12,075 शांति गुर्जर BJP 3,543

8 General सम्पत सिंह रावत BJP 7,471 गोरधन लाल गुर्जर INC 7,381

9 General जगदीश लाम्बा BJP 10,086 कैलाश चंद INC 9,628

10 General (Woman) तिजी BJP 11,586 पूजा कुमारी गुर्जर INC 9,160

11 SC भवानी शंकर BJP 8,772 धर्मेन्द मेघवंशी INC 7,375

12 General हंसराज गुर्जर INC 8,462 हगामी लाल BJP 7,736

13 General (Woman) सुनिता BJP 7,672 ममता कुमारी INC 7,655

14 SC धर्मीचन्द BJP 7,252 सोनू रेगर INC 7,105

15 SC (Woman) गिरिजा मेघवंशी INC 7,441 सुमित्रा BJP 7,054

16 General (Woman) दशरथकंवर INC 10,379 सीता देवी BJP 6,571

17 ST रामप्रसाद मीणा INC 8,628 कालू राम मीना BJP 7,642

18 SC (Woman) कमलेश कुमारी बैरवा BJP 8,427 सरोज कुमारी बैरवा INC 7,409

19 General आशाराम INC 6,438 शिवराज BJP 5,371

20 General (Woman) गुलाबी RLP 5,689 मीठ्ठू देवी BJP 5,510

21 SC (Woman) सुरज्ञान BJP 6,265 प्रेम INC 5,445

22 SC पंकज BJP 5,329 शिवराज INC 4,674

23 General (Woman) धारा BJP 9,332 सीता देवी INC 7,408

24 General मुकेश BJP 8,000 हर्ष लाम्बा INC 7,954

25 OBC राम सिंह BJP 10,966 ऊंकार लाल INC 9,189

26 General (Woman) पूजा भंसाली BJP 11,341 शमीना बानो INC 5,778

27 General अर्जुन सिंह BJP 10,451 धमैन्द्र सिह रावत INC 3,808

28 General संतोष गुर्जर BJP 8,618 ओम प्रकाश गुर्जर INC 8,618

29 General (Woman) सजना देवी BJP 7,717 कमला INC 6,055

30 General (Woman) कंचन चौधरी INC 11,003 रतनी देवी BJP 10,806

31 General श्रवण लाल BJP 8,305 सुरेश सेवदा RLP 7,399

32 OBC (Woman) मसूर RLP 7,983 संजू देवी BJP 5,921