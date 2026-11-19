Pushkar Fair 2026 (Patrika Photo)
Pushkar Fair 2026: पुष्कर: कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी पर 20 नवंबर को हजारों श्रद्धालु मंत्रोच्चार के साथ पुष्कर सरोवर का पूजन कर आस्था की डुबकी लगाएंगे। वहीं संत-महंतों और पुरोहितों के मार्गदर्शन में देवी-देवताओं की झांकियों के साथ कस्बे के मुख्य बाजार से आध्यात्मिक पदयात्रा निकाली जाएगी। कार्तिक मास के पहले पंचतीर्थ महास्नान के साथ ही पांच दिवसीय धार्मिक पुष्कर मेला शुरू हो जाएगा, जो पूर्णिमा को संपन्न होगा।
पांच दिनों के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्थापूर्वक स्नान करेंगे। नगर परिषद की ओर से सरोवर के घाटों पर गोताखोरों की तैनाती के साथ ही गहराई के संकेतक के रूप में लाल झंडियां लगाई गई हैं। घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था के साथ ही अधिकारी, सिविल डिफेंस टीम और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे।
प्रबोधिनी एकादशी पर 20 नवंबर को सुबह 9 बजे गायत्री शक्तिपीठ से आध्यात्मिक पदयात्रा निकाली जाएगी। आध्यात्मिक यात्रा के बेहतर प्रबंधन के लिए स्वयंसेवक व्यवस्थाओं के संचालन में सहयोग करेंगे। इसी क्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बैठक आयोजित कर आध्यात्मिक यात्रा की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
नगर परिषद की ओर से बाजार और यात्रा मार्ग पर भगवा पताकाएं लगाई गई हैं। गायत्री शक्तिपीठ संस्थान पर संत-महंतों का तिलकार्चन कर पूजन और स्वागत किया जाएगा। आध्यात्मिक यात्रा बैंड-बाजों और हुंकियों के साथ वराह घाट चौक, ब्रह्म चौक होते हुए मेला मैदान पहुंचेगी। यात्रा का विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा से स्वागत होगा।
पुष्कर मेला मैदान में गत दस दिनों से डटे पशुओं की रवानगी शुरू हो गई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. नवीन परिहार के अनुसार, बुधवार तक मेला मैदान में कुल 9,101 पशुओं की आवक दर्ज हुई, जबकि 570 पशुओं की सफेद चिट्ठी काटने के बाद रवानगी हो गई। इनमें 73 पशु राज्य से बाहर गए हैं। मेले में बिके 75 पशुओं में से बकरों की अधिकतम कीमत 52 हजार रुपए रही। वहीं, अश्वों के मामले में प्रदेश के भीतर अधिकतम मूल्य 1 लाख रुपए और प्रदेश के बाहर 2 लाख 92 हजार रुपए रहा।
मेला मैदान में बुधवार को राजस्थान के पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। देसी और विदेशी पर्यटकों के बीच सतोलिया खेला गया। प्रतियोगिता में सात देसी और सात विदेशी खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता से अनजान होने के बावजूद विदेशी पर्यटकों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। उनकी टीम स्थानीय टीम के सामने हार गई। इसी तरह गिल्ली-डंडा प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसमें दोनों टीमों की ओर से छह-छह खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें भी स्थानीय टीम जीत गई।
पुष्कर मेला 2026 के लिए यातायात पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान जारी किया है। गुरुवार रात 12 बजे से पुष्कर में वन-वे यातायात व्यवस्था लागू होगी, जो 24 नवंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान अजमेर से पुष्कर जाने वाले वाहन नौसर घाटी होकर जाएंगे, जबकि पुष्कर से अजमेर लौटने वाले वाहनों को भटभाय गणेशजी, बूढ़ा पुष्कर और कानस होकर नागौर रोड हाईवे से गुजरना होगा।
यातायात निरीक्षक नीतू राठौड़ ने बताया कि अजमेर से पुष्कर मेले में आने वाले सभी वाहन रीजनल तिराहा और नौसर घाटी होते हुए पुष्कर पहुंचेंगे। अजमेर रोड चुंगी नाका से नोखंडी होकर तहसील पार्किंग में वाहन खड़े किए जा सकेंगे। तहसील पार्किंग भरने पर प्रवेश द्वार से भटभाय गणेशजी तिराहे तक सड़क के दोनों ओर बनाई गई पार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मार्ग से आने वाली बसें भटभाय गणेशजी के पास बस स्टैंड पर सवारियां उतारेंगी। इसके बाद बसें सूधाबाय, बूढ़ा पुष्कर और कानस होते हुए नागौर रोड हाईवे से अजमेर लौटेंगी।
नागौर की तरफ से आने वाले वाहन तिलोरा होकर पुष्कर पहुंचेंगे। इनके लिए नागौर रोड स्थित कृषि मंडी और आरटीडीसी पार्किंग निर्धारित की गई है। इस मार्ग से आने वाली बसें कृषि मंडी में सवारियां उतारकर तिलोरा होते हुए नागौर रोड हाईवे से नागौर या अजमेर की तरफ जा सकेंगी। पीसांगन की तरफ से आने वाले वाहन युवराज फार्म से गनाहेड़ा होकर पुष्कर पहुंचेंगे। इनके लिए नागौर रोड स्थित आरटीडीसी पार्किंग निर्धारित की गई है।
अजमेर से खरेखड़ी होकर पुष्कर आने वाले वाहन सावित्री माता मंदिर तिराहे से आगे नहीं जा सकेंगे। वाहनों को तिराहे से पहले ही पार्क करना होगा। वापसी भी इसी मार्ग से अजमेर की तरफ होगी।
यातायात पुलिस के अनुसार, 19 नवंबर शाम 6 बजे से 20 नवंबर शाम 6 बजे तक और 23 नवंबर शाम 4 बजे से 24 नवंबर शाम 6 बजे तक अजमेर से पुष्कर जाने वाली बसें माकड़वाली चौराहे से पंचशील, माकड़वाली गांव और मेगा हाईवे होते हुए पुष्कर पहुंचेंगी। वापसी में बसें भटभाय गणेशजी, बूढ़ा पुष्कर और कानस होते हुए नागौर रोड हाईवे से अजमेर की तरफ आएंगी। गनाहेड़ा फाटक से बांगड़ तिराहे तक आवश्यक सेवाओं और अधिकृत पासधारकों के अलावा अन्य वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
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