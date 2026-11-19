पुष्कर मेला मैदान में गत दस दिनों से डटे पशुओं की रवानगी शुरू हो गई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. नवीन परिहार के अनुसार, बुधवार तक मेला मैदान में कुल 9,101 पशुओं की आवक दर्ज हुई, जबकि 570 पशुओं की सफेद चिट्ठी काटने के बाद रवानगी हो गई। इनमें 73 पशु राज्य से बाहर गए हैं। मेले में बिके 75 पशुओं में से बकरों की अधिकतम कीमत 52 हजार रुपए रही। वहीं, अश्वों के मामले में प्रदेश के भीतर अधिकतम मूल्य 1 लाख रुपए और प्रदेश के बाहर 2 लाख 92 हजार रुपए रहा।