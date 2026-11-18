Pushkar Mela 2026: अजमेर: उत्तरी भारत में प्रसिद्ध पुष्कर का कार्तिक मेला अपनी सनातन संस्कृति, ग्रामीण सभ्यता और ऐतिहासिकता के कारण जाना जाता है। महिला-पुरुषों की ग्रामीण वेशभूषा, रंग-बिरंगी पगड़ी, दाल-बाटी-चूरमा से लेकर मालपुए, रबड़ी और लड्डू की मिठास तथा भाषा विदेशी मेहमानों का दिल जीत रही है। सात समंदर पार से आए विदेशी मेहमान मेले में लोकगीतों की मनभावन धुन, रेतीले धोरों पर घुड़सवारी और बड़े-बड़े झूलों का आनंद लेकर भारतीय संस्कृति से रोमांचित हो रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और जापान से आए सैकड़ों विदेशी पर्यटक इन दिनों पुष्कर की गलियों, घाटों और मेले में झांकियां देखते नजर आ रहे हैं।