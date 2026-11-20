Sikar Panchayat Chunav 2026: पूर्व केंद्रीय मंत्री की पुत्रवधू मीनाक्षी सिंह जीती
Sikar Panchayat Chunav 2026 Live Updates: सीकर जिले में जिला परिषद के कुल 49 वार्ड, 16 पंचायत समितियों में चार चरणों में पंचायत चुनाव के मत डाले जा चुके हैं। पहले चरण में 22 अक्टूबर 2026, दूसरे में 28 अक्टूबर 2026, तीसरे में 3 नवंबर 2026 और चौथे चरण में 14 नवंबर 2026 को मतदान संपन्न हुआ। सभी चरणों को मिलाकर औसतन लगभग 65.53% मतदान हुआ। सीकर पंचायत चुनावों की मतगणना हुई।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते हैं तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते हैं।
खण्डेला पंचायत समिति: पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला की पुत्रवधू मीनाक्षी सिंह वार्ड 26 से 1729 वोट से जीती।
मंत्री झाबर सिंह के बेटे दुर्गा सिंह जिन्होंने वार्ड नंबर 19 श्रीमाधोपुर पंचायत समिति से चुनाव लड़ा वह भी चुनाव हार चुके हैं।
श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड- 20 से यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बेटे अजय सिंह चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के भैरूराम ने हराया है।
DIG की पत्नी हारी,कांग्रेस की नसीम बानो चुनाव जीती
जिला परिषद के वार्ड नंबर 47 में राजस्थान पुलिस के DIG अरशद अली की पत्नी जरीना खान हार गईं। कांग्रेस की नसीम बानो चुनाव जीतीं है।
|सीकर जिला परिषद
|वार्ड
|आरक्षण
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य प्रत्याशी (पार्टी)
|कौन जीता
|1
|SC
|राजेश कुमार रोलान
|फुलाराम चौहान
|ललिता कुमारी (RLP)
|फूलाराम चौहान (कांग्रेस)
|2
|OBC
|सुरेश कुमार
|कृतिका चौधरी
|अनिता (RLP), भागीरथ मल (निर्दलीय)
|3
|OBC महिला
|गणपति मनोज बाटड़
|रजनी कुमारी
|बबीता कुमारी (RLP), रुकमा देवी (निर्दलीय)
|रजनी (कांग्रेस)
|4
|अनारक्षित महिला
|मोनिका कंवर
|राजकुमारी
|चूंका देवी (माकपा), लाडू कंवर (निर्दलीय), सुशीला देवी (RLP)
मोनिका कंवर (भाजपा)
|5
|अनारक्षित महिला
|संतोष
|सुबिता
|नजमा बानो (RLP), ताहिरा बानो (माकपा), तुलसी देवी (निर्दलीय)
|6
|अनारक्षित
|हरिराम सेवदा
|योगेश कुमार
|प्रदीप कुमार (RLP), मोहन सिंह (माकपा), गणेश नारायण शर्मा (निर्दलीय), हरफूल सिंह (निर्दलीय), जोगेंद्र सिंह (निर्दलीय)
|7
|SC
|राधा रानी
|रमेश बेरवाल
|बलबीर सिंह (RLP), महावीर प्रसाद (माकपा)
|रमेश बेरवाल (कांग्रेस)
|8
|अनारक्षित महिला
|सुमन कंवर
|मंजू देवी
|उजिला (माकपा)
|सुमन कंवर (भाजपा)
|9
|SC
|—
|गौरव चिरानिया
|हेमाराम (माकपा)
|10
|OBC
|—
|सरिता
|जुगल किशोर (RLP), रूड़ाराम (माकपा)
|11
|अनारक्षित
|महेंद्र सिंह मूंड/मूवल
|सुनीता गठाला
|महावीर प्रसाद (RLP), किशोर कुमार (माकपा), मंजू देवी (निर्दलीय), नरेंद्र कुमार (निर्दलीय), प्रभाती देवी (निर्दलीय), सुरेंद्र सिंह (निर्दलीय)
|सुनीता गठाला (कांग्रेस)
|12
|अनारक्षित
|सुरेंद्र सिंह
|मुकेश कुमार खोखर
|राजेंद्र कुमार (RLP), अमरजीत सिंह (माकपा)
|मुकेश खोखर(कांग्रेस)
|13
|SC महिला
|सरोज पंवार
|संतोष वर्मा
|ज्योति मेघवाल (माकपा)
|14
|SC महिला
|वीणा वर्मा
|मंजू देवी
|—
|15
|SC
|बनवारी लाल
|भंवर लाल वर्मा
|गोपाल लाल (माकपा)
|भंवर लाल वर्मा (कांग्रेस)
|16
|SC महिला
|सुमन
|ममता
|हंसा देवी (माकपा)
|17
|OBC
|राजेंद्र बुरड़क
|सुनील चाहर
|मनोज कुमार जाखड़ (RLP), सुभाष कुमार जाखड़ (माकपा)
|18
|OBC महिला
|इंद्रा चौधरी
|संजू कुमावत
|बनारसी (RLP)
|19
|OBC महिला
|पूजा कुमारी
|चंदा धायल
|किरण (RLP), सुनीता कुमारी (माकपा)
|चंदा धायल (कांग्रेस)
|20
|OBC
|रमेश कुमार
|—
|सुभाष चंदा (RLP), सुभाष नेहरा (माकपा)
|सुभाष नेहरा (माकपा)
|21
|अनारक्षित महिला
|सुमन कंवर
|नानची
|संतोषी (RLP), उर्मिला धायल (निर्दलीय)
|सुमन कंवर (भाजपा)
|22
|अनारक्षित
|महेंद्र सिंह धायल
|राजेश कुमार
|प्रियंका चौधरी (निर्दलीय), रामकरण सिंह (निर्दलीय)
|राजेश घायल (कांग्रेस)
|23
|अनारक्षित महिला
|सुंदरी देवी
|सुशीला
|प्रमिला देवी (निर्दलीय), प्रतिमा सिंह खर्रा (निर्दलीय)
|प्रमिला देवी(निर्दलीय)
|24
|अनारक्षित
|सुरेश
|महेश कुमार
|—
|महेश कुमार (कांग्रेस)
|25
|OBC महिला
|माया देवी
|विनोदी देवी
|—
|26
|अनारक्षित महिला
|अनिता
|सुनीता
|—
|27
|अनारक्षित महिला
|मिश्री देवी
|राज राजेश्वरी
|—
|राज राजेश्वरी (कांग्रेस)
|28
|ST
|पूरण मल मीणा
|लोकेश कुमार मीणा
|—
|लोकेश कुमार मीणा (कांग्रेस)
|29
|OBC
|सुमित कुमार गुर्जर
|अवतार
|भैरू राम गुर्जर (RLP), योगेश कुमार कुमावत (बसपा), सजना सैनी (निर्दलीय)
|अवतार (कांग्रेस)
|30
|अनारक्षित महिला
|धोली
|सावित्री
|सुधा शर्मा (निर्दलीय)
धोली (भाजपा)
|31
|अनारक्षित
|कंवर सिंह
|दिनेश कुमार
|भरत सिंह (RLP)
दिनेश कुमार (कांग्रेस)
|32
|OBC महिला
|लाली देवी
|सारली देवी
|—
|सारली देवी (कांग्रेस)
|33
|अनारक्षित महिला
|विदामी
|श्योपाली
|—
|34
|ST महिला
|किरण मीणा / श्रवण मीणा
|सुनीता देवी
|किरण मीणा / पंकज कुमार मीणा (निर्दलीय)
|सुनिता देवी (कांग्रेस)
|35
|अनारक्षित
|विकास यादव
|भूपेंद्र सिंह
|मौजी राम (बसपा), विशाल (निर्दलीय)
|भूपेन्द्र सिंह (कांग्रेस)
|36
|अनारक्षित
|झाबर सिंह घोसला
|विजयपाल कुड़ी
|मनोज वर्मा (निर्दलीय)
|विजयपाल कुड़ी (कांग्रेस)
|37
|अनारक्षित
|सुशीला देवी
|राजेश कुमार मांडिया
|राकेश कुमार थेबड़ (RLP), लाल चंदा खैरवा (निर्दलीय)
|राजेश कुमार मांडिया (कांग्रेस)
|38
|अनारक्षित
|विजय खटकर
|रणवीर सिंह जाट
|मोती (RLP)
|रणवीर सिंह जाट (कांग्रेस)
|39
|अनारक्षित महिला
|संतोष देवी गुर्जर
|अभिलाषा
|बबीता कुमारी (RLP)
|अभिलाषा (कांग्रेस)
|40
|अनारक्षित
|बाबूलाल गुर्जर
|सुल्तान सिंह
|बृजेंद्र सिंह शेखावत (निर्दलीय)
|बाबुलाल गुर्जर (भाजपा)
|41
|अनारक्षित
|देवीलाल
|भूदाराम कुमावत
|बजरंग लाल (माकपा)
|भूदा राम कुमावत (कांग्रेस)
|42
|अनारक्षित महिला
|नीलम शर्मा
|ममता देवी
|—
|ममता देवी (कांग्रेस)
|43
|अनारक्षित
|दिनेश कुमार
|राकेश कुमार / किशोर सिंह
|राकेश कुमार / सुखाराम (निर्दलीय)
|राकेश कुमार/किशोर सिंह (कांग्रेस)
|44
|अनारक्षित
|ताराचंद धायल
|अनिल बुरड़क
|रेखा (माकपा)
|ताराचंद धायल(बीजेपी)
|45
|अनारक्षित महिला
|मनीषा मील
|मंजू देवी
|—
|मनीषा मील (बीजेपी)
|46
|अनारक्षित महिला
|सुनीता देवी
|कमला देवी
|—
|47
|अनारक्षित
|जरीना खान
|नसीम बानो
|नयूम हुसैन (RLP), आरिफ अली (निर्दलीय), रामाप्रसाद भादिया (निर्दलीय)
|नसीम बानो
|48
|अनारक्षित महिला
|स्वीटी कंवर करंगा
|पूजा
|—
|पूजा हुड्डा
|49
|SC महिला
|विनोद देवी
|किरण मेघवाल
|—
|किरण मेघवाल (कांग्रेस)
|सीकर पंचायत समितियों के नाम
|क्रम संख्या
|पंचायत समिति का नाम
|1
|अजीतगढ़
|2
|बलारां
|3
|दांतारामगढ़
|4
|धोद
|5
|धोद ग्रामीण
|6
|फतेहपुर
|7
|खाचरियावास
|8
|खण्डेला
|9
|लक्ष्मणगढ़
|10
|नेछवा
|11
|नीमकाथाना
|12
|पलसाना
|13
|पाटन
|14
|पिपराली
|15
|रामगढ़ शेखावाटी
|16
|श्रीमाधोपुर
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी का नाम
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|1
|संजना सैनी
|भाजपा
|1945
|2
|रघुनाथ प्रसाद गुर्जर
|कांग्रेस
|2237
|3
|अनिता वर्मा
|भाजपा
|1944
|4
|महेंद्र कुमार
|भाजपा
|1631
|5
|सुरेन्द्र सिंह
|भाजपा
|1557
|6
|गीता
|भाजपा
|1995
|7
|कमला
|भाजपा
|1660
|8
|बलदेव
|कांग्रेस
|2133
|9
|रणजीत सिंह चौधरी
|भाजपा
|1560
|10
|झाबर मल
|कांग्रेस
|2683
|11
|महेंद्र
|कांग्रेस
|1771
|12
|मुरलीधर
|कांग्रेस
|2207
|13
|भगवती
|कांग्रेस
|1774
|14
|सुमन गीला
|कांग्रेस
|1859
|15
|रचना नेहरा
|कांग्रेस
|2138
|16
|बिरदी चन्द
|कांग्रेस
|2075
|17
|रामेश्वरी देवी
|कांग्रेस
|1979
|18
|श्रवणी
|कांग्रेस
|1927
|19
|अर्चना देवी
|भाजपा
|2371
|20
|अशोक
|निर्दलीय
|1023
|21
|मंजू देवी
|भाजपा
|1866
|22
|बबीता वर्मा
|भाजपा
|2075
|23
|राजेंद्र
|कांग्रेस
|1480
|24
|किरण देवी
|कांग्रेस
|1453
|25
|मंजू कुमारी
|भाजपा
|1734
|26
|मीनाक्षी
|कांग्रेस
|2812
|27
|कैलाश
|कांग्रेस
|1567
|28
|अन्नू मीना
|कांग्रेस
|1869
|29
|सावित्री देवी
|कांग्रेस
|2174
|30
|बबीता देवी
|भाजपा
|1776
|31
|आनंद कुमार
|कांग्रेस
|1706
|32
|ईश्वर
|कांग्रेस
|1305
|33
|जीवराज कलाकार
|कांग्रेस
|2478
|34
|कुलदीप सिंह चाहर
|निर्दलीय
|1137
|35
|सांवर मल
|कांग्रेस
|1756
|36
|रवीना सैनी
|भाजपा
|2759
|37
|पूरन
|कांग्रेस
|2271
|नीमकाथाना पंचायत समिति
|वार्ड
|आरक्षण
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य प्रत्याशी (पार्टी)
|कौन जीता
|1
|OBC
|अनिता
|सावित्री
|निशांत गेट (RLP), कोयली (निर्दलीय), संतोष कुमार (निर्दलीय), सुरेश देवी (निर्दलीय)
|2
|OBC महिला
|प्रकाश
|सन्तरा
|कैलाशी (निर्दलीय), कमला (निर्दलीय)
|3
|सामान्य
|प्रहलाद सिंह
|राजबाला
|—
|4
|ST महिला
|मोहनी
|सुमन मीणा
|अनीता मीना (RLP)
|5
|OBC
|सरोज देवी
|रणधाव सिंह
|मंजू (निर्दलीय), मुकेश कुमार कुमावत (निर्दलीय)
|6
|SC
|सीता राम
|सुभाष चन्द खारडिया
|अजय लुनिवाल (RLP), गोपाल राम (निर्दलीय), राजेन्द्र (निर्दलीय)
|7
|सामान्य महिला
|उषा
|संतोष
|मीरा कुमारी सैनी (निर्दलीय), संतोष सैनी (निर्दलीय)
|8
|सामान्य महिला
|रोशनी देवी
|धोली देवी
|पिंकी यादव (माकपा), सरोज (निर्दलीय)
|9
|सामान्य
|धारा सिंह
|चोथूराम
|किशन लाल (RLP), ओमप्रकाश सैनी (माकपा), मो. सबीर (निर्दलीय), नाहर सिंह चौहान (निर्दलीय), प्रदीप (निर्दलीय), शंकर (निर्दलीय), सुभाष चन्द (निर्दलीय), योगेश (निर्दलीय)
|10
|सामान्य
|गोपाल प्रसाद सैनी
|फूलचन्द
|निशा सैनी (निर्दलीय), सुनील खीचड़ (निर्दलीय)
|11
|OBC
|प्रेम देवी
|विजय सिंह
|रामकिशन (निर्दलीय), विजय सिंह (निर्दलीय)
|12
|सामान्य महिला
|मुन्नी देवी
|मंजू खारडीया
|पवन कुमार (निर्दलीय), सुनिता (निर्दलीय)
|13
|सामान्य महिला
|राजबाला
|फुली देवी
|—
|14
|ST
|मनसुखराम मीणा
|हरफूल
|—
|15
|SC
|मनीष कुमार
|ईश्वर लाल वर्मा
|सुमन वर्मा (BSP), गजेन्द्र कुमार वर्मा (निर्दलीय)
|16
|सामान्य महिला
|प्रकाश कंवर
|मंजू देवी
|मन्नी देवी (BSP)
|17
|सामान्य
|चंदा देवी
|धोली देवी
|—
|18
|SC महिला
|अनची
|इन्द्रा देवी
|—
|19
|सामान्य
|सोना
|सोनू गुर्जर
|—
|20
|OBC महिला
|सुमन देवी
|प्रेम
|सुप्यार देवी (BSP), राजू देवी (निर्दलीय)
|21
|SC महिला
|पूजा
|शांति देवी
|—
|22
|सामान्य महिला
|नीलम
|ममता सैनी
|ममता कुमारी सैनी (निर्दलीय), सरोज (निर्दलीय), शर्मिला सैनी (निर्दलीय)
|23
|सामान्य महिला
|बीना कंवर
|गीता
|—
|24
|सामान्य
|बबिता सैनी
|रतन कंवर
|गीता सैनी (निर्दलीय), नानूराम (निर्दलीय)
|25
|सामान्य महिला
|सुमित्रा
|सुमित्रा
|अनीता यादव (RLP)
|26
|सामान्य
|सरिता देवी
|किरण यादव
|अनीता गुर्जर (निर्दलीय), कमला (निर्दलीय), शीला देवी (निर्दलीय)
|27
|सामान्य
|मनीषा यादव
|सोहन
|रोहित कुमार (निर्दलीय), सन्तोष देशवाल (निर्दलीय)
सीकर जिले की नीमकाथाना पंचायत समिति के 27 वार्डों में जीतने वाले प्रत्याशियों की सूची।
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी का नाम
|पार्टी
|प्राप्त वोट
|1
|कोयली
|निर्दलीय
|1226
|2
|सन्तरा
|कांग्रेस
|1755
|3
|राजबाला
|कांग्रेस
|1627
|4
|सुमन मीणा
|कांग्रेस
|1507
|5
|मंजू
|निर्दलीय
|2376
|6
|अजय लुनिवाल
|आरएलपी
|1246
|7
|संतोष
|कांग्रेस
|930
|8
|धोली देवी
|कांग्रेस
|955
|9
|ओमप्रकाश सैनी
|माकपा
|1188
|10
|फूलचन्द
|कांग्रेस
|1600
|11
|विजय सिंह
|कांग्रेस
|1287
|12
|मंजू खारडीया
|कांग्रेस
|1946
|13
|फुली देवी
|कांग्रेस
|2127
|14
|हरफूल
|कांग्रेस
|2035
|15
|ईश्वर लाल वर्मा
|कांग्रेस
|1050
|16
|मंजू देवी
|कांग्रेस
|2420
|17
|चंदा देवी
|भाजपा
|1924
|18
|इन्द्रा देवी
|कांग्रेस
|1694
|19
|सोना
|भाजपा
|1623
|20
|प्रेम
|कांग्रेस
|1540
|21
|शांति देवी
|कांग्रेस
|1995
|22
|ममता सैनी
|कांग्रेस
|1935
|23
|गीता
|कांग्रेस
|2138
|24
|रतन कंवर
|कांग्रेस
|1827
|25
|सुमित्रा
|कांग्रेस
|1302
|26
|शीला देवी
|निर्दलीय
|833
|27
|सोहन
|कांग्रेस
|1631
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026