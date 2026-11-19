Khatu Shyam Ji Badhal Railway Station: सीकर: बाबा श्याम के पाटोत्सव (जन्मोत्सव) से पहले श्रद्धालुओं के लिए रेल सुविधाओं के विस्तार की अच्छी खबर है। खाटूधाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की राह आसान करने के लिए रेलवे रींगस और पैदल सुंदरपुरा के बाद अब बधाल स्टेशन को भी तीसरे विकल्प के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इससे रींगस स्टेशन पर बढ़ते यात्रीभार को कम करने के साथ मेले के दौरान खाटूश्यामजी मार्ग पर लगने वाले जाम से भी राहत मिल सकती है। गत दिनों जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बधाल स्टेशन विकसित करने की मांग की थी।