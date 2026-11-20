Barmer Panchayat Chunav 2026 Results Live Updates
Barmer Panchayat Chunav 2026 Live Updates: बाड़मेर जिले में जिला परिषद के 37 वार्ड और 17 पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। जिले में चार चरणों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ था। पहले चरण में 22 अक्टूबर, दूसरे चरण में 28 अक्टूबर, तीसरे चरण में 3 नवंबर और चौथे चरण में 14 नवंबर 2026 को वोट डाले गए थे। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में कुल 67.84 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। 20 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना के बाद अब सभी सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। पंचायत चुनाव परिणामों से जिले में राजनीतिक दलों की स्थिति साफ हो गई है।
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|गैरी (भाजपा)
|2
|नन्द किशोर (कांग्रेस)
|3
|निरमा कंवर (कांग्रेस)
|4
|शेर मोहम्मद (कांग्रेस) – निर्विरोध
|5
|फतेह खांन (कांग्रेस)
|6
|शब्बीर खान (आरएलपी)
|7
|पारबती (भाजपा)
|8
|इनाई (कांग्रेस)
|9
|जसोदा देवी (कांग्रेस)
|10
|ममता चौधरी (कांग्रेस)
|11
|हडूमानराम (कांग्रेस)
|12
|किशन लाल (कांग्रेस)
|13
|कैलाश कुमार (कांग्रेस)
|14
|धापु देवी (कांग्रेस)
|15
|गफूर अहमद (कांग्रेस)
|16
|सिदाराम हेगड़े (भाजपा)
|17
|हवी देवी (भाजपा)
|18
|उगीता देवी (कांग्रेस)
|19
|रेणुका (कांग्रेस)
|20
|नवाज अली (कांग्रेस)
|21
|चम्पादेवी (आरएलपी)
|22
|तीजों (कांग्रेस)
|23
|प्रेम कंवर (कांग्रेस)
|24
|भीमु कंवर (कांग्रेस)
|25
|हनुमान (आरएलपी)
|26
|विनिता (भाजपा)
|27
|भूरी देवी (भाजपा)
|28
|जितेन्द्र परमार (कांग्रेस)
|29
|चूना राम (आरएलपी)
|30
|बाली देवी (भाजपा)
|31
|पूनम (भाजपा)
|32
|राजेन्द्र चौधरी (कांग्रेस)
|33
|अशोक कुमार (आरएलपी)
|34
|लक्ष्मण सिंह गोदारा (कांग्रेस)
|35
|खंगार सिंह सोढ़ा (भाजपा)
|36
|देवी सिंह (भाजपा)
|37
|नरेश कुमार (भाजपा)
कुल 37 वार्डों में पार्टीवार जीत
नए परिसीमन के अनुसार बाड़मेर जिले में कुल 17 पंचायत समितियां और 625 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायत समितियों की पूरी सूची इस प्रकार है।
|क्रम संख्या
|पंचायत समिति का नाम
|1
|आडेल
|2
|बाड़मेर
|3
|बाड़मेर ग्रामीण
|4
|बाटाडू
|5
|बायतु
|6
|भियाड़
|7
|बिशाला
|8
|चौहटन
|9
|धनाऊ
|10
|डूगेरो का तला
|11
|फागलिया
|12
|गडरारोड
|13
|लीलसर
|14
|मांगता
|15
|रामसर
|16
|सेड़वा
|17
|शिव
बाड़मेर जिले की प्रमुख पंचायत समितियों में बाड़मेर, चौहटन, शिव, बायतु और रामसर को शामिल करते हुए वार्डवार उम्मीदवारों की जानकारी नीचे दी जा रही है। ये पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशी हैं, प्रधान पद के उम्मीदवार नहीं। इन पांचों पंचायत समितियों में उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है।
|पंचायत समिति
|कुल वार्ड
|मैदान में प्रत्याशी
|भाजपा
|कांग्रेस
|आरएलपी
|बाड़मेर
|19
|63
|19
|19
|14
|चौहटन
|19
|58
|19
|17
|15
|शिव
|15
|50
|15
|15
|8
|बायतु
|15
|48
|15
|15
|15
|रामसर
|17
|51
|17
|17
|11
|वार्ड
|प्रत्याशी
|पार्टी
|1
|सगतसिंह
|भाजपा
|1
|कमला
|निर्दलीय
|1
|छगन सिंह
|कांग्रेस
|2
|पताराम
|कांग्रेस
|2
|ताजा
|भाजपा
|3
|पवनी देवी
|भाजपा
|3
|मदन कंवर
|कांग्रेस
|4
|मोतीलाल
|कांग्रेस
|4
|खेता राम
|आरएलपी
|4
|नरपत कुमार
|भाजपा
|5
|चम्पत सिंह
|भाजपा
|5
|रमेश मोसलपुरिया
|निर्दलीय
|5
|आनंद भुंकर
|आरएलपी
|5
|जुंजार सिंह
|कांग्रेस
|6
|जोगा राम
|आरएलपी
|6
|दुर्गाराम
|कांग्रेस
|6
|भूराराम
|भाजपा
|वार्ड
|प्रत्याशी
|पार्टी
|1
|चम्पा देवी
|भाजपा
|1
|चतरू
|कांग्रेस
|1
|सीता देवी
|आरएलपी
|2
|जिमालुउडीन
|आरएलपी
|2
|नबाब
|कांग्रेस
|2
|ईशरा
|भाजपा
|3
|खुमाना राम
|भाजपा
|3
|नाथूराम परमार
|कांग्रेस
|3
|भगराज हुड्डा
|आरएलपी
|4
|प्रताप चंद
|आरएलपी
|4
|देशल राम
|भाजपा
|6
|पपू देवी
|कांग्रेस
|6
|कमला देवी
|भाजपा
|7
|गेना राम
|भाजपा
|7
|शंकर लाल दहिया
|कांग्रेस
|वार्ड
|प्रत्याशी
|पार्टी
|1
|मंजू कंवर
|भाजपा
|1
|सरमा
|कांग्रेस
|2
|पुष्पा चौधरी
|निर्दलीय
|2
|गोमती देवी
|निर्दलीय
|2
|हस्तुदेवी
|भाजपा
|2
|जुली बानों
|कांग्रेस
|3
|के शेराराम
|भाजपा
|3
|बींजाराम
|कांग्रेस
|3
|आदम खान
|निर्दलीय
|3
|रायमलराम
|आरएलपी
|4
|रजाक अली
|आरएलपी
|4
|जेतमालसिंह
|भाजपा
|4
|गंगा सिंह
|कांग्रेस
|5
|खीमदान
|कांग्रेस
|5
|कैलाश सिंह
|भाजपा
|5
|मदाराम
|आरएलपी
|6
|उम्मेद अली
|आरएलपी
|6
|दीनदयाल
|निर्दलीय
|6
|राजा राम
|कांग्रेस
|6
|नारायणसिंह
|भाजपा
|6
|खेताराम जोगल
|बसपा
|वार्ड
|प्रत्याशी
|पार्टी
|1
|हेमलता
|भाजपा
|1
|रम्भा देवी
|कांग्रेस
|1
|हरखू देवी
|आरएलपी
|2
|दल्लू
|आरएलपी
|2
|आसू देवी
|कांग्रेस
|2
|पदमा देवी
|भाजपा
|3
|ठाकरा राम
|कांग्रेस
|3
|जसवन्त चौधरी
|भाजपा
|3
|गोकला राम
|आरएलपी
|4
|जगदीश
|भाजपा
|4
|मेहरा राम चौधरी
|कांग्रेस
|4
|हनुमान राम
|आरएलपी
|5
|मूली देवी
|भाजपा
|5
|देमी देवी
|कांग्रेस
|5
|मीना
|आरएलपी
|11
|रेखी देवी
|आरएलपी
|11
|चम्पा देवी
|कांग्रेस
|11
|बाली देवी
|भाजपा
|12
|अणसी
|भाजपा
|12
|रामू देवी
|कांग्रेस
|12
|चन्द्रा देवी
|आरएलपी
|वार्ड
|प्रत्याशी
|पार्टी
|1
|कमली
|भाजपा
|1
|समजू
|कांग्रेस
|1
|संतोश देवी
|निर्दलीय
|2
|मोहम्मद सफी
|आरएलपी
|2
|वहिदुल्लाह खान
|कांग्रेस
|2
|शम्भूराम सेन
|भाजपा
|3
|टाबाराम
|भाजपा
|3
|निजाम खां
|कांग्रेस
|3
|गफूर खान
|निर्दलीय
|5
|ओम बाई
|भाजपा
|5
|जुलेखा
|कांग्रेस
|5
|नजमा
|निर्दलीय
|6
|तीजा देवी
|कांग्रेस
|6
|भारथा राम
|भाजपा
|11
|पेम्पो देवी
|भाजपा
|11
|इमरान खान
|कांग्रेस
|11
|धर्मा राम
|आरएलपी
|12
|तारा
|आरएलपी
|12
|रूपों देवी
|कांग्रेस
|12
|भंवरी
|भाजपा
|17
|रवीना
|कांग्रेस
|17
|अमेदा राम
|भाजपा
|17
|तेजेन्द्र चौधरी
|आरएलपी
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