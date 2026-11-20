बाड़मेर। पचपदरा रिफाइनरी तक पहुंचने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-25 पर सफर अब सुगम होगा। पचपदरा बायपास से पटाऊ इंटरचेंज तक 19.22 किमी सड़क फोरलेन की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 485.88 करोड़ रुपए मंजूर किए है। सड़क चौड़ी होने से रिफाइनरी तक आने-जाने वाले भारी वाहनों को राहत मिलेगी। साथ ही बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।