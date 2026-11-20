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Bharatpur Panchayat Chunav 2026 Live Updates: भरतपुर . पंचायत समिति चुनावों के परिणामों ने जिले की ग्रामीण सत्ता का गणित उलझा दिया है। सात समितियों में 159 सीटों पर हुए चुनाव में निर्दलीय 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ा समूह बन गए हैं। कांग्रेस ने 48 सीटों पर बढ़त बनाई, जबकि भाजपा 31 सीटों पर सिमट गई। बसपा को तीन और आरएलपी को दो सीटें मिली हैं।
अब प्रधान की कुर्सी तक पहुंचने के लिए पार्टी के चुनाव चिह्न से ज्यादा सदस्यों की निष्ठा, समर्थन और रणनीतिक जोड़-तोड़ की परीक्षा होगी। कहीं निर्दलीयों की बाड़ेबंदी की तैयारी है तो कहीं क्रॉस वोटिंग की आशंका ने नेताओं की नींद उड़ा रखी है। सात समितियों में प्रधान के चुनाव का गणित एक जैसा नहीं, लेकिन सत्ता की चाबी लगभग हर जगह संख्या के इस बिखराव में छिपी है। कांग्रेस 48 सीटों के साथ सबसे आगे है, लेकिन 75 निर्दलीय सदस्यों की जीत ने सत्ता की चाबी उनके हाथ में सौंप दी है। भाजपा 31 सीटों पर सिमटी है, जबकि बसपा और आरएलपी की सीटें भी कई पंचायत समितियों में प्रधान चुनाव के समीकरण प्रभावित करने की स्थिति में हैं। अब सदस्य संख्या के इस बिखरे गणित के बीच प्रधान पद के लिए जोड़-तोड़, खेमेबंदी, निर्दलीयों को अपने पाले में लाने और क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं ने सियासी हलचल तेज कर दी है। कई पंचायत समितियों में दलों के पास अपने दम पर सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, ऐसे में अगले कुछ दिन ग्रामीण सत्ता की असली तस्वीर तय करेंगे।
जिले की सात पंचायत समितियों में कुल 159 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इनमें निर्दलीयों ने 75 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ा समूह बनाया है। कांग्रेस को 48, भाजपा को 31, बसपा को 3 और आरएलपी को 2 सीटें मिली हैं। चुनाव परिणामों के बाद अब प्रधान चुनाव में निर्दलीयों की भूमिका निर्णायक बन गई है।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम,अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते हैं तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते हैं।
|वार्ड नं.
|आरक्षण श्रेणी
|भाजपा (BJP)
|कांग्रेस (Congress)
|अन्य उम्मीदवार (पार्टी)
|कौन जीता
|वार्ड 1
|सामान्य महिला
|संगीता
|सुमन
|सरस्वती (बसपा), अंजू गुर्जर (निर्दलीय), हेमलता (निर्दलीय)
|संगीता
|वार्ड 2
|OBC महिला
|राधा
|कमलेश
|ऋतु कुमारी सिंह (बसपा), साक्षी (आरएलपी), उर्मिला (निर्दलीय)
|राधा
|वार्ड 3
|सामान्य
|बृजेंद्र सिंह
|राजेश
|संजू देवी (बसपा), अनीता देवी, भूरा, गोर्धन सिंह, करतार सिंह, रामावतार सिंह, शेर सिंह (सभी निर्दलीय)
|राजेश
|वार्ड 4
|सामान्य
|अंकित फौजदार
|अरविंद कुमार
|मनीष चौधरी (बसपा), सुभाषचंद (आरएलपी), छीतर सिंह, संतोषी, विजयसिंह (सभी निर्दलीय)
|अरविंद
|वार्ड 5
|सामान्य महिला
|सत्यवीरी
|मारू देवी
|अनीता देवी (बसपा), राखी वधौतिया (आरएलपी), रितेश (निर्दलीय), संजना (निर्दलीय)
|सत्यवीरी
|वार्ड 6
|SC
|मिथिलेश कुमारी
|सुगर सिंह
|सोनिया (आप), सुगर सिंह (निर्दलीय)
|मिथिलेश
|वार्ड 7
|सामान्य महिला
|सुनैना
|चेतन
|गुड्डी शर्मा (बसपा), बत्तन, कुसुम देवी, सुषमा (सभी निर्दलीय)
|चेतन
|वार्ड 8
|OBC
|राधेलाल
|हरिसिंह
|वीरेंद्र (बसपा), हेमेंद्र सिंह, लखन सिंह, श्याम सिंह (सभी निर्दलीय)
|हरिसिंह
|वार्ड 9
|सामान्य
|रमेश चंद
|हरबीर सिंह
|विजय रानी (आरएलपी), रामहंस (निर्दलीय)
|हरबीरसिंह
|वार्ड 10
|ST
|जमुनालाल मीणा
|हीराचंद
|लालाराम (आरएलपी)
|हीराचंद
|वार्ड 11
|SC महिला
|बबली
|सावित्री देवी
|सरवती देवी (निर्दलीय)
|सावित्री देवी
|वार्ड 12
|SC महिला
|विनेश जाटव
|अशोक
|—
|अशोक
|वार्ड 13
|SC
|पूजा कुमारी
|बैजंतीमाला
|शशि (निर्दलीय), सोनम कुमारी (निर्दलीय)
|पूजा कुमारी
|वार्ड 14
|SC महिला
|रेखा रानी
|सपना कुमारी
|अवनम कुमारी, राधा, संजू (सभी निर्दलीय)
|सपना
|वार्ड 15
|SC
|पंकज कुमार सिंह
|प्रमोद कुमार
|चंद्र प्रकाश (आरएलपी), उदयसिंह (बसपा), कल्याण, कविता बंशीवाल (निर्दलीय)
|प्रमोद
|वार्ड 16
|सामान्य
|सौरभ शर्मा
|अतर सिंह
|मुनेश कुमारी (बसपा), श्री फल (आरएलपी), दिलीप सिंह, मधुसूदन तिवारी, नरेश कुमार (सभी निर्दलीय)
|अतर सिंह
|वार्ड 17
|सामान्य महिला
|मीरा देवी
|सोनम
|गुड्डी (बसपा)
|मीरा देवी
|वार्ड 18
|SC महिला
|कनिका सिंह
|रानू वाला
|—
|रानुवाला
|वार्ड 19
|सामान्य महिला
|शीतल कुमारी
|सरोज मीणा
|गुड़िया देवी (निर्दलीय), राजकुमारी (निर्दलीय)
|सरोज
|वार्ड 20
|सामान्य महिला
|माधवी शर्मा
|हरप्यारी
|हेमलता (बसपा), कविता देवी (निर्दलीय)
|हरप्यारी
|वार्ड 21
|सामान्य
|मनोज
|राजेश
|योगेंद्र सिंह (बसपा), बबलू कुमार, हरिओम, निधि चौधरी, विक्रम (सभी निर्दलीय)
|राजेश
|वार्ड 22
|SC
|पूजा दुबेश
|अंजू कुमारी
|रवींद्र कुमार (आरएलपी), राजेंद्र, साधना चौधरी, शेर सिंह, वीरेंद्र सिंह (सभी निर्दलीय)
|अंजू कुमारी
|वार्ड 23
|सामान्य
|मान सिंह
|अजब सिंह
|प्रमोद कुमार (बसपा), मुकेश कुमार (निर्दलीय), नरेंद्र सिंह (निर्दलीय)
|मानसिंह
|वार्ड 24
|OBC महिला
|बलवीरी
|सुमन गुर्जर
|कुंजा देवी (बसपा)
|सुमन गुर्जर
|वार्ड 25
|सामान्य
|दिनेश बत्रा
|सुभाष चंद
|बोवेश मदेरणा (बसपा), हरवीर सिंह (आरएलपी), रामवीर सिंह (आप), चौधरी कुशल, सत्येंद्र कुमार, विमलेश (सभी निर्दलीय)
|दिनेश
|वार्ड 26
|सामान्य महिला
|रेखा
|अभिलाषा
|मंजू देवी (आप), मंजू कुमारी (बसपा), रेनू कुमारी (आरएलपी), नितेश शर्मा (निर्दलीय)
|रेनु कुमारी
|वार्ड 27
|सामान्य महिला
|सत्यवती
|रेखा कुमारी
|सविता सिंह (बसपा), गार्गी शर्मा (निर्दलीय), मिथिलेश फौजदार (निर्दलीय)
|रेखा कुमारी
|वार्ड 28
|सामान्य महिला
|कृष्ण कुमारी
|ओमवती
|कृष्णा देवी, महेंद्री, ममता, विजयरानी, विमलेश चौधरी (सभी निर्दलीय)
|ओमवती
|वार्ड 29
|OBC
|तेजवीर सिंह
|सावित्री
|रविकरण (आरएलपी), महावीर सिंह (निर्दलीय), विक्रम सिंह (निर्दलीय)
|सावित्री
|वार्ड 30
|OBC
|रघुवीर सिंह
|विकेश सिंह
|आकाश, जगवीर सिंह, संजय सिंह (सभी निर्दलीय)
|रघुवीरसिंह
|वार्ड 31
|SC
|जावित्री
|बोधन सिंह
|भूपाल सिंह (निर्दलीय), प्रीति यादव (निर्दलीय)
|बोधन सिंह जाटव
|क्र. सं.
|पंचायत समिति का नाम
|1
|बयाना
|2
|नदबई
|3
|रूपवास
|4
|सेवर
|5
|भुसावर
|6
|वैर
|7
|उच्चैन
|पंचायत समिति
|कुल वार्ड
|भाजपा
|कांग्रेस
|निर्दलीय
|बसपा
|आरएलपी
|वैर
|19
|03
|09
|06
|00
|01
|सेवर
|21
|07
|04
|10
|00
|00
|नदबई
|27
|06
|02
|19
|00
|00
|भुसावर
|19
|01
|11
|07
|00
|00
|रूपवास
|25
|07
|07
|09
|02
|00
|बयाना
|33
|05
|13
|15
|00
|00
|उच्चैन
|15
|02
|02
|09
|01
|01
|वार्ड नं.
|आरक्षण श्रेणी
|भाजपा (BJP)
|कांग्रेस (Congress)
|अन्य उम्मीदवार (पार्टी)
|कौन जीता
|वार्ड 1
|SC
|लालाराम
|तेज सिंह
|सोहन सिंह (आरएलपी), मुकेश, चतर सिंह, हरबीर, नीलम कुमारी, भगवान सिंह (सभी निर्दलीय)
|तेज सिंह
|वार्ड 2
|सामान्य
|वीरेन्द्र सिंह धाकड़
|युधिष्ठिर
|कमल सिंह (बसपा), जीतेंद्र सिंह, पुष्पेन्द्र, मानवेंद्र सिंह, लोटन सिंह, गोपाल सिंह (सभी निर्दलीय)
|पुष्पेंद्र सिंह
|वार्ड 3
|OBC महिला
|राजकुमारी धाकड़
|चन्द्रमुखी
|राखी (बसपा), पुष्पेंद्ररी (निर्दलीय)
|राजकुमारी
|वार्ड 4
|सामान्य महिला
|—
|सरोज सिंह
|शारदा (निर्दलीय)
|शारदा
|वार्ड 5
|सामान्य
|चरन सिंह
|गिर्राज सिंह
|लौकी राम, बादाम, मनोज, महेश कुमार, मनोज कुमार शर्मा, महादेवा (सभी निर्दलीय)
|गिर्राज सिंह
|वार्ड 6
|SC महिला
|ममता कुमारी
|गुडिया कुमारी
|चंदा, दीपिका महावर, कुसुमलता, सीमा, लक्ष्मी, ऊषा कुमारी, सपना (सभी निर्दलीय)
|गुड़िया
|वार्ड 7
|SC
|हुकम सिंह
|गंगा सिंह
|सहाब सिंह (बसपा), रामस्वरूप, अमर लाल, विवेक कुमार, कालू राम, रामस्वरूप (83), लवकुश, नवल सिंह (सभी निर्दलीय)
|हुकम सिंह
|वार्ड 8
|SC महिला
|सीमा
|कोमल कुमारी
|स्वाती कुमारी, अमीषा कुमारी, गुड्डी देवी, जयदेई, अर्चना, कविता कुमारी (सभी निर्दलीय)
|सीमा
|वार्ड 9
|सामान्य
|गुमानसिंह
|रवि कुमार
|संजय (बसपा), सुमान सिंह, पिंटू, श्योदान, अनिल कुमार, विक्रम सिंह (सभी निर्दलीय)
|अनिल
|वार्ड 10
|OBC
|नीतेन्द्र सिंह
|हरकेश
|लवेंद्र कुमार (आरएलपी), राजेंद्र सिंह, श्रीलाल तंवर, रामवीर सिंह, बच्चू सिंह, लखन सिंह, शिव दयाल सिंह (सभी निर्दलीय)
|श्रीलाल तंवर
|वार्ड 11
|OBC महिला
|रमन देवी
|लज्जावती
|शांति, राजन्ती, राजकुमारी, राधा (सभी निर्दलीय)
|शांति
|वार्ड 12
|सामान्य
|—
|नवाब सिंह
|राजवीर सिंह, परेश, यादराम गुर्जर, जोगेंद्र, गजराज, देवीसिंह, चेतराम, बत्ते (सभी निर्दलीय)
|यादराम
|वार्ड 13
|सामान्य महिला
|प्रेमलता
|गुड्डी देवी
|समंदर (बसपा), प्रीता (निर्दलीय)
|गुड्डी
|वार्ड 14
|OBC
|मगन सिंह गुर्जर
|—
|भरत सिंह, राहुल, कैलाश, राम निवास गुर्जर (सभी निर्दलीय)
|राहुल
|वार्ड 15
|सामान्य
|देवेन्द्र सिंह
|मान सिंह
|लाखन सिंह (बसपा), राम प्रसाद, बलबीर सिंह, मुनेश कुमार, कप्तान सिंह (सभी निर्दलीय)
|देवेंद्र
|वार्ड 16
|SC
|—
|फते सिंह
|सोहन सिंह, निर्भय, परशराम, बनवारी लाल, नन्दराम, करनसिंह, अमृत लाल, अर्जुन सिंह (सभी निर्दलीय)
|परसराम
|वार्ड 17
|सामान्य महिला
|—
|रज्जो देवी
|हेमलता, सुपीता, अंगूरी, रिंकेश, अनीता, रचना कुमारी, नीतू (सभी निर्दलीय)
|रज्जो देवी
|वार्ड 18
|सामान्य महिला
|पिंकी कुमारी
|बृजेश कुमारी
|चंदनिया (बसपा), शांता, अनु कुमारी, गुड्डा कुमारी (सभी निर्दलीय)
|गुड्डा
|वार्ड 19
|सामान्य महिला
|कुशमा
|—
|भूरी, कृष्णा कुमारी, महावीरी (सभी निर्दलीय)
|महावीरी
|वार्ड 20
|SC महिला
|प्रियंका
|किशन देई
|—
|किशन देई
|वार्ड 21
|OBC
|वीरेन्द्र सिंह
|रामअवतार
|—
|वीरेंद्र
|वार्ड 22
|SC महिला
|विद्या
|सीमा कुमारी
|फूलन देई (निर्दलीय)
|फूलन देई
|वार्ड 23
|सामान्य
|दिनेश चन्द
|बृजेन्द्र सिंह
|भगवान सिंह, पूरन सिंह, विश्वेन्द्र सिंह, लाखन सिंह, चरण (सभी निर्दलीय)
|बृजेंद्र
|वार्ड 24
|SC
|पुष्कर
|जय शिव
|शिव चरण, जगदीश, कल्याण सिंह, वीरेंद्र कुमार, भगवान सिंह (सभी निर्दलीय)
|शिव चरण
|वार्ड 25
|सामान्य महिला
|चंचल गुर्जर
|चंद्रावल
|नेहा जोशी, पिंकी, लक्ष्मी देवी, सीता देवी (सभी निर्दलीय)
|चंद्रावल
|वार्ड 26
|सामान्य महिला
|गुड्डी
|इंद्रा देवी
|मीरा, कविता कुमारी, प्रिया शर्मा, हप्पो, गीता देवी, गजना कुमारी, रेनू कुमारी (सभी निर्दलीय)
|गजना कुमारी
|वार्ड 27
|SC
|—
|मनोज कुमार
|राजाराम, पूरन सिंह, प्रेम सिंह (सभी निर्दलीय)
|प्रेम सिंह
|वार्ड 28
|सामान्य महिला
|मसोदरा
|मिन्ता
|अरुना कुमारी, उर्मिला, विनीता कुमारी, मीना कुमारी, गायत्री देवी, रूपवती (सभी निर्दलीय)
|मिन्ता
|वार्ड 29
|सामान्य
|—
|शिव सिंह
|महेन्द्र सिंह (आरएलपी), मोहनवीर, भान सिंह, हरभान सिंह (सभी निर्दलीय)
|शिवसिंह
|वार्ड 30
|सामान्य महिला
|कोमल शर्मा
|सीमा
|प्रियंका सैन (आरएलपी), शचि सोलंकी, नगमा, द्रोपती, सुषमा मीना, ममता (सभी निर्दलीय)
|सीमा
|वार्ड 31
|ST
|—
|सतीश चन्द
|बबलू मीना, मदन मोहन, निर्मल सिंह, घनश्याम सिंह, भरत लाल, प्रदीप मीना, ओमप्रकाश, अजीत सिंह, तेज सिंह, जीतेन्द्र (सभी निर्दलीय)
|सतीश चन्द
|वार्ड 32
|सामान्य
|बन्टू
|महाराज सिंह
|रोशन लाल धाकड, राधा कृष्ण, सुरेश चन्द, मुन्ना लाल, गजेन्द्र, रामकिशन, नन्द लाल, नूरन (सभी निर्दलीय)
|सुरेशचंद
|वार्ड 33
|SC महिला
|सत्यवती
|—
|सुबीता कुमारी, पिंकी कुमारी, मनीषा, नीरज कुमारी, प्रियंका, अंजू कुमारी, कश्मीरा (सभी निर्दलीय)
|पिंकी कुमारी
|वार्ड नं.
|आरक्षण श्रेणी
|भाजपा (BJP)
|कांग्रेस (Congress)
|अन्य उम्मीदवार (पार्टी)
|कौन जीता
|वार्ड 1
|OBC
|नवीन कुमार
|—
|बनय सिंह, श्यामवीर, बिष्णु, राम चन्द, राजू (सभी निर्दलीय)
|श्यामवीर सिंह
|वार्ड 2
|सामान्य महिला
|सीमा सोलंकी
|—
|बेबी, राजवती देवी, उर्मिला, हेमलता कुमारी (सभी निर्दलीय)
|राजवती देवी
|वार्ड 3
|सामान्य
|भूपेन्द्र
|मदन सिंह
|राहुल कुमार, युवराज, बलदेव सिंह (सभी निर्दलीय)
|भूपेन्द्र
|वार्ड 4
|SC महिला
|कीर्ति कुमारी
|पिंकी
|रामवीरी (आरएलपी), सपना, उजाला कुमारी, सीमा जाटव, शिमला देवी, अनीता, कविता (सभी निर्दलीय)
|सपना
|वार्ड 5
|OBC महिला
|मंजू कुमारी
|मोनिका चौधरी
|सपना कुमारी (आरएलपी), राजन, रिकू उर्फ़ रिंकी, चन्दा देवी (सभी निर्दलीय)
|मंजू कुमारी
|वार्ड 6
|SC
|रवि कुमार
|—
|हरिओम, भरत सिंह, शिवदयाल, दिनेश, विक्रम सिंह (सभी निर्दलीय)
|दिनेश
|वार्ड 7
|SC
|—
|उत्तम सिंह
|जगवीर सिंह, दिनेश चन्द, मनोज कुमार, दौलत सिंह, बबलू कुमार, रोहित कुमार, दिनेश (सभी निर्दलीय)
|बबलू कुमार
|वार्ड 8
|ST
|—
|—
|रामवीर (बसपा), प्रभू, राजवीर, वीकेश मीणा, विष्णु सिंह मीना, इन्द्रपाल, महाराज सिंह (सभी निर्दलीय)
|सपना
|वार्ड 9
|सामान्य महिला
|ओमवती देवी
|हरदेई
|महावीरी, पवन देवी, मन्जू देवी, विजय लक्ष्मी चौधरी (सभी निर्दलीय)
|ओमवती देवी
|वार्ड 10
|OBC
|नवाव सिंह
|महाराज सिंह
|रत्तीराम, हुकम, दिनेश चन्द सैनी, पुष्पेन्द्र सिंह, पप्पू, रमेश, भोवल, गोपाल राम सैनी (सभी निर्दलीय)
|रतिराम
|वार्ड 11
|OBC
|जगदीश
|घनश्याम
|रामअवतार शर्मा (बसपा), सुमरन, विजय सिंह, परसुराम, लक्ष्मण सिंह, शोभाराम, महेन्द्र सिंह (सभी निर्दलीय)
|घनश्याम
|वार्ड 12
|सामान्य महिला
|मुन्नी देवी
|नीलम
|मीनम कुमारी, रती देवी, ममता, लज्जा (सभी निर्दलीय)
|मुन्नी देवी
|वार्ड 13
|सामान्य महिला
|—
|निमलेश
|सोना (आरएलपी), मंजुला कुमारी, रमा तिवारी, ममता चौधरी, मीना देवी, गैंदा देवी (सभी निर्दलीय)
|ममता चौधरी
|वार्ड 14
|सामान्य
|कृष्णगोपाल
|हीरा सिंह
|जोगेंद्र सिंह, सुनील कुमार, विकाश चौधरी, विक्रम, कमल सिंह, धनसिंह, राजवीर, शैलेष कुमार, रामेश्वर दयाल (सभी निर्दलीय)
|कमल सिंह
|वार्ड 15
|सामान्य महिला
|जमना देवी
|मिथलेश
|मन्जू, लक्ष्मी देवी, गायत्री, कृपा देवी, रिंकेश, सुशीला, शान्ती, उर्वशी सिंह (सभी निर्दलीय)
|सुशीला
|वार्ड 16
|सामान्य
|—
|भँवर सिंह
|पूरन सिंह, दिवांशु चौधरी, भागीरथ, मुन्शी, कमला देवी, कमल सिंह, नीरज कुमारी, बृजेशानन्द, देशराज सिंह (सभी निर्दलीय)
|नीरज कुमारी
|वार्ड 17
|सामान्य
|तरुण कुमार
|अरविन्द कुमार
|हरवीर सिंह (बसपा), गोपीचन्द (आरएलपी), राहुल कुमार, लोकेश कुमार, आकाश छौंकर (सभी निर्दलीय)
|तरुण कुमार
|वार्ड 18
|SC महिला
|पिंकी कुमारी
|सिलोचना
|राजकुमारी (आरएलपी), आरती, मधु कुमारी, भगवानी, ममता, ओमवती, भगवान देई, माया, विरमा, विमलेश देवी (सभी निर्दलीय)
|आरती
|वार्ड 19
|OBC महिला
|माया देवी
|—
|ऊषा, पिंकी देवी, राजवती (सभी निर्दलीय)
|पिंकी देवी
|वार्ड 20
|SC महिला
|पिंकी
|—
|ललिता विमल, बबीता कुमारी, इन्द्रा देवी, सुनीता, बविता देवी, सुनीता देवी (सभी निर्दलीय)
|पिंकी
|वार्ड 21
|सामान्य महिला
|नीलम
|असरफी
|रामनिरी (बसपा), पूनम कुमारी, नीतेश कुमारी, जनका देवी, राजेन्द्री, बबली कुमारी, कमलेश, नीरज, रामवती, सर्वेश, मनुजा कुमारी, रेखा, ज्योति कुमारी, रंजना (सभी निर्दलीय)
|रेखा
|वार्ड 22
|SC
|केशव देव
|दारा सिंह
|सुरेश (आप), समय सिंह, लाखन सिंह (दोनों निर्दलीय)
|लाखन सिंह
|वार्ड 23
|SC
|सुरेन्द्र सिंह
|सचिन कुमार
|धर्मेन्द्रसिंह (बसपा), चतुर सिंह, गजेन्द्र सिंह, लखन सिंह, विश्राम, पवन कुमार (सभी निर्दलीय)
|गजेन्द्र सिंह
|वार्ड 24
|सामान्य
|कुलदीप सिंह
|प्रीति कुमारी
|गम्भीर सिंह, कप्तान सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह (सभी निर्दलीय)
|प्रीति कुमारी
|वार्ड 25
|सामान्य महिला
|—
|सुभद्रा कुमारी
|जगवीरी, शारदा देवी, गुडडी (सभी निर्दलीय)
|गुड्डी
|वार्ड 26
|सामान्य
|जल सिंह
|कुशम पाल सिंह
|हेमेन्द्र कुमार, विवेक चौधरी, पदम सिंह, कपूर सिंह, जगतसिंह (सभी निर्दलीय)
|हेमेन्द्र कुमार
|वार्ड 27
|सामान्य महिला
|सरोज
|सीमा
|अंजु कुमारी (आरएलपी), विमलेश, कृष्णा कुमारी, कमलेश, अर्चना, शोभा कुमारी, प्रियंका चौधरी (सभी निर्दलीय)
|शोभा कुमारी
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|1
|लक्ष्मण
|निर्दलीय
|2
|पूजा कुमारी
|निर्दलीय
|3
|प्रीति
|आरएलपी
|4
|राजेन्द्र
|निर्दलीय
|5
|संतो
|निर्दलीय
|6
|जोली
|निर्दलीय
|7
|सुरोगन सिंह
|बीएसपी
|8
|काजल
|निर्दलीय
|9
|अमरजीत
|निर्दलीय
|10
|प्रियंका कुमारी
|निर्दलीय
|11
|मुनेश देवी
|कांग्रेस
|12
|वर्षा रानी
|भाजपा
|13
|विनीता
|भाजपा
|14
|रूबी कुमारी
|कांग्रेस
|15
|मीना
|निर्दलीय
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|01
|सीमा
|कांग्रेस
|02
|लखनलाल
|कांग्रेस
|03
|दिनेश
|कांग्रेस
|04
|रीनू
|निर्दलीय
|05
|पवन
|भाजपा
|06
|मिथलेश
|निर्दलीय
|07
|ममता मीना
|कांग्रेस
|08
|राहुल
|निर्दलीय
|09
|समन्दर सिंह
|कांग्रेस
|10
|मुकेश
|कांग्रेस
|11
|मिथलेश
|निर्दलीय
|12
|मायावती
|कांग्रेस
|13
|लक्ष्मीदेवी
|कांग्रेस
|14
|आशा शर्मा
|कांग्रेस
|15
|सुषमा सुमन
|निर्दलीय
|16
|शकुन्तला
|कांग्रेस
|17
|मीना
|निर्दलीय
|18
|रेखा कुमारी
|कांग्रेस
|19
|अवधेश
|निर्दलीय
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|01
|प्रहलाद सिंह
|आरएलपी
|02
|सुगरवती
|निर्दलीय
|03
|सुमन
|निर्दलीय
|04
|रीना
|निर्दलीय
|05
|कस्तूरी
|निर्दलीय
|06
|रविन्द्र
|कांग्रेस
|07
|श्यामसुन्दर
|कांग्रेस
|08
|रामकिशन
|भाजपा
|09
|दुलीचन्द
|कांग्रेस
|10
|मीरा
|कांग्रेस
|11
|रूपेन्द्र
|कांग्रेस
|12
|पुष्पा
|कांग्रेस
|13
|शीला
|निर्दलीय
|14
|ओमवती
|कांग्रेस
|15
|हेमलेश
|भाजपा
|16
|लक्ष्मी
|निर्दलीय
|17
|वर्षा
|भाजपा
|18
|शिवसिंह
|कांग्रेस
|19
|कल्पना
|कांग्रेस
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|01
|बृजेश
|भाजपा
|02
|रोहित
|भाजपा
|03
|सचिन
|कांग्रेस
|04
|सुमन कोली
|निर्दलीय
|05
|कृष्णा
|निर्दलीय
|06
|पूनम
|निर्दलीय
|07
|राहुल
|निर्दलीय
|08
|राजकुमारी
|बसपा
|09
|खेमचन्द
|निर्दलीय
|10
|लक्ष्मी
|निर्दलीय
|11
|विनोद
|निर्दलीय
|12
|सविता
|बसपा
|13
|राजेश
|निर्दलीय
|14
|ज्ञानेश
|कांग्रेस
|15
|संजय
|निर्दलीय
|16
|हेमलता
|भाजपा
|17
|टीकम
|भाजपा
|18
|खजानसिंह
|भाजपा
|19
|मनपाल
|भाजपा
|20
|ऊषा
|कांग्रेस
|21
|रणवीर सिंह
|कांग्रेस
|22
|सोनू
|कांग्रेस
|23
|सुमनलता
|कांग्रेस
|24
|सरस्वती
|कांग्रेस
|25
|उदयभान
|भाजपा
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|01
|प्रशांत सिंह
|कांग्रेस
|02
|राजसिंह
|भाजपा
|03
|स्वार्ता देवी
|निर्दलीय
|04
|देवेश
|निर्दलीय
|05
|विश्वेन्द्र
|निर्दलीय
|06
|दीक्षा
|निर्दलीय
|07
|सुनीता
|निर्दलीय
|08
|जसवेन्द्र
|भाजपा
|09
|विनोद
|भाजपा
|10
|कृष्णपाल
|भाजपा
|11
|वीरेन्द्र सिंह
|निर्दलीय
|12
|दीवानसिंह
|निर्दलीय
|13
|डॉली
|भाजपा
|14
|पुष्पा
|निर्दलीय
|15
|जितेन्द्र
|कांग्रेस
|16
|मछला
|कांग्रेस
|17
|शोभा
|निर्दलीय
|18
|केशव
|भाजपा
|19
|वीरवती
|कांग्रेस
|20
|जशना
|भाजपा
|21
|ममता
|निर्दलीय
|आरक्षण श्रेणी
|कुल वार्ड
|आरक्षित वार्ड नंबर
|सामान्य महिला (General Women)
|9
|वार्ड 1, 5, 7, 17, 19, 20, 26, 27, 28
|सामान्य / अनारक्षित (General)
|7
|वार्ड 3, 4, 9, 16, 21, 23, 25
|अनुसूचित जाति सामान्य (SC)
|5
|वार्ड 6, 13, 15, 22, 31
|अनुसूचित जाति महिला (SC Women)
|4
|वार्ड 11, 12, 14, 18
|ओबीसी सामान्य (OBC)
|3
|वार्ड 8, 29, 30
|ओबीसी महिला (OBC Women)
|2
|वार्ड 2, 24
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|1
|वार्ड 10
|कुल योग
|31
|सभी 31 वार्ड
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