भरतपुर: युवक को 3 घंटे बंधक बनाकर पीटने का वीडियो वायरल, 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज; मुंह में मल-मूत्र डालने का भी आरोप

रूपवास (भरतपुर). भरतपुर जिले के रूपवास में एक युवक के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता ने 14 नामजद और 8 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि सभी लोगों ने मिलकर उनके बेटे रोहित को घर से बाहर ले जाकर लाठी-डंडों से मारपीट की और करीब तीन घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान महिलाओं पर युवक के मुंह में मल-मूत्र और कीचड़ डालने का भी आरोप लगाया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।