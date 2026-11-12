Bundi News: घास भैरू की सवारी के दौरान मारपीट-चाकूबाजी से मचा बवाल, 17 लोग घायल; 3 बूंदी रेफर

प्रसिद्ध घास भैरू महोत्सव देखने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, दिल्ली सहित देश के कई राज्यों से हजारों लोग पहुंचे। भीड़ के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर दिनभर जाम के हालात रहे। बसोली मोड़ पर ओवरब्रिज व अंडरपास निर्माण कार्य की धीमी गति और बड़ोदिया मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से वाहन रेंगते रहे। बूंदी जिला कलक्टर सहित हजारों लोग घंटों जाम में फंसे रहे। पुलिस और प्रशासन की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण हालात बिगड़ गए। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार तीन गुना अधिक लोग घास भेरू की सवारी देखने पहुंचे थे। सड़क मार्ग पर एक कार में आग लगने और एक अन्य वाहन के खराब होने से जाम लग गया। देखते ही देखते बड़ोदिया से तालाब गांव तक और बड़ोदिया से हाईवे 52 व बसौली मोड़़ तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को दो से पांच घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बसौली थाना, दबलाना थाना और हिंडोली थाना पुलिस का अतिरिक्त बल भी कम पड़ा। यातायात पुलिस भी वाहनों को मार्ग बदलने में विफल रही। हिंडोली थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि उम्मीद से अधिक भीड़ पहुंचने के कारण व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया। यातायात व्यवस्था बिगड़ने से जाम के हालात बने।