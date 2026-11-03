Bundi News : लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता कर रहे वोटिंग, सुबह से लगी कतारे, दिखा उत्साह

बूंदी. जिले में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर मंगलवार को मतदाताओं में उत्साह देखा गया। मतदान केन्द्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारे लगी रही। सुबह 10 बजे तक 17.29 फीसदी मतदान हो चुका है। वोटिंग के शुरुआत में ही 3 मतदान केन्द्रों पर ईवीएम खराब हो गई थी, जिन्हें शीघ्र दुरुस्त कर दिया गया। धनेश्वर के बूथ नम्बर 75 व 77 की ईवीएम मशीन तकनीकी खामी के चलते चालू नहीं हो पाई। इसमें 75 नंबर कि ईवीएम मशीन तत्काल बदल दी गई। वहीं 77 नंबर की ईवीएम मशीन बदलने में समय लगा इस कारण अब तक मतदान शुरू नही हुआ। सुतड़ा बूथ नम्बर 141 में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी थी। जिसको तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया।