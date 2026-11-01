Good News : राजस्थान में बनेगी भेड़िया संरक्षण परियोजना, हाड़ौती से होगी शुरुआत, सर्वे शुरू

Bundi : गुढानाथावतान (बूंदी). प्रदेश में भेड़ियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वन विभाग ने व्यापक परियोजना तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत हाड़ौती के जंगलों से की गई है। रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व सहित आस-पास के वन क्षेत्रों में भेड़ियों की मौजूदगी, संख्या और उनके विचरण क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू किया गया है। इसके लिए वन विभाग ने आमजन, वन्यजीव प्रेमियों, शोधकर्ताओं, फोटोग्राफरों और ग्रामीणों से सहयोग मांगा है। विभाग की ओर से गूगल फॉर्म भी जारी किया गया है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति भेड़ियों की मौजूदगी से जुड़ी जानकारी साझा कर सकता है।