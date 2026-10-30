Bundi News : एक दशक बाद फिर दिखेगी हाथों की मशक्कत, मतपत्रों पर हाथ से लिखने होंगे प्रत्याशियों के नाम

बूंदी. रात का सन्नाटा, हाथ में कलम और सामने मतपत्रों का ढेर। एक-एक मतपत्र पर प्रत्याशी का नाम लिखना, फिर उसकी जांच करना और मतपत्रों की गड्डियां तैयार करना। यह सिलसिला कुछ घंटों का नहीं, बल्कि हजारों मतपत्रों के लिए पूरी रात चल सकता है। पंचायती राज चुनाव में करीब एक दशक बाद मतदान कार्मिकों को एक बार फिर इसी तरह की मशक्कत से गुजरना पड़ सकता है। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान होने के कारण प्रत्याशियों के नाम हाथ से लिखने की जिम्मेदारी मतदान दलों पर होगी। बूंदी जिले में तीसरे और चौथे चरण के तहत 5 और 16 नवंबर को सरपंच व वार्ड पंच के चुनाव होने हैं। इससे पहले 3 और 14 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। ऐसे में मतदान कार्मिकों के सामने लगातार चुनावी ड्यूटी निभाने की चुनौती रहेगी। पहले चरण की प्रक्रिया पूरी करने, ईवीएम जमा कराने और दूसरी जिम्मेदारियां निभाने के बाद उन्हें पंच-सरपंच चुनाव की तैयारी में जुटना होगा। प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिह्न तय होने के बाद मतपत्रों पर नाम लिखने का काम शुरू होगा।