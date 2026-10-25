Bundi News : 28 करोड़ के कुबेर से लेकर 30 हजार की संपत्ति वाले मिस्त्री तक ठोक रहे ताल

जिला परिषद चुनाव में उतर रहे 72 प्रत्याशियों में 16 ऐसे हैं, जिनकी घोषित संपत्ति एक करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें वार्ड 24 की आशा मीणा 7.90 करोड़, वार्ड 22 के ओमप्रकाश गुर्जर 6.59 करोड़ और वार्ड 18 के बाबूलाल 5.55 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ प्रमुख नाम हैं। इसी तरह वार्ड 2 के अजय गुर्जर की संपत्ति 3.15 करोड़ रुपए है। वार्ड 18 के सुरेंद्र और वार्ड 16 के महेंद्र के पास 2.53-2.53 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वार्ड 16 के शरीफ मोहम्मद की संपत्ति 2.41 करोड़ रुपए बताई गई है। दूसरी ओर, 50 प्रत्याशियों की संपत्ति एक लाख से एक करोड़ रुपए के बीच है। इनमें वार्ड 12 के रामराज मीणा की संपत्ति 33.65 लाख, वार्ड 8 के उच्छब लाल की 31.34 लाख और वार्ड 10 की अनीता गोचर की 29.39 लाख रुपए है।