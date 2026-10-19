Bundi News : भक्ति के आगे थकान नतमस्तक, बिजासन माता के दर पहुंचे 4.50 लाख श्रद्धालु

इंद्रगढ़. सिर पर आस्था, जुबां पर माता के जयकारे और कदम दर कदम पहाड़ी की चढ़ाई…। कड़ी धूप भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर सकी। इंद्रगढ़ के प्रसिद्ध श्री बिजासन माता मंदिर में रविवार को दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से शुरू हुआ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शाम तक जारी रहा। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों ने करीब 750 सीढिय़ां चढ़ी। भीड़ का आलम यह रहा कि पहाड़ी पर मंदिर तक जाने वाली सीढिय़ों पर पैर रखने की जगह तक नहीं बची। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते पुलिस और प्रशासन को व्यवस्थाएं संभालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी।श्री बिजासन माता कल्याण विकास समिति अध्यक्ष हरीश योगी, मेला समिति अध्यक्ष अक्षय योगी आदि पदाधिकारियों के अनुसार, रविवार को करीब साढ़े चार लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। सोमवार को अष्टमी पर भी बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया।