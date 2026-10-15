Rajasthan : बूंदी में सियासी बवाल, भाजपा कार्यकर्ता नाराज, प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ कोतवाली में शिकायत

Rajasthan : बूंदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बूंदी में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के बुधवार को बारां में दिए बयान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता गुरुवार को कोतवाली थाने पहुंचे। भाजपा शहर अध्यक्ष राजकुमार श्रृंगी और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नूपुर मालव एडवोकेट की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की।