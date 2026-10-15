Rajasthan Schools : राजस्थान में 16 अक्टूबर से बदलेगा सरकारी स्कूलों का समय, जानें क्या है नया टाइम

Rajasthan Schools : राजस्थान में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में 16 अक्टूबर 2026 से शीतकालीन समय-सारिणी लागू की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से समय परिवर्तन की तारीख में संशोधन किए जाने के बाद अब स्कूलों का समय 16 अक्टूबर से बदल रहा है। शिक्षा विभाग के संशोधित निर्देशों के अनुसार, प्रदेश के एक पारी में संचालित होने वाले सरकारी स्कूलों का समय 16 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। वहीं, 15 अक्टूबर तक इन विद्यालयों में सुबह 7.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिक्षण कार्य संचालित रहा है।