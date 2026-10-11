Rajasthan : दो बार विधायक रहे प्रभुलाल करसोल्या फिर बने सरपंच, वजह है बेहद रोचक, चौंक जाएंगे

विधायक बनने के बाद प्रभुलाल करसोल्या के राजनीतिक सफर में उतार-चढ़ाव जारी रहे। वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण वे चुनाव मैदान में नहीं उतरे। तीन साल बाद, वर्ष 1993 में पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया और 207 मतों के मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 1995 में उन्होंने पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ा और जीतकर जिला परिषद पहुंचे। इसके बाद वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर फिर मैदान में उतरे। इस बार उन्होंने जीत दर्ज की और दूसरी बार विधायक बने।