Jaipur Metro : जयपुर में जमीन से 17 मीटर नीचे दौड़ेगी मेट्रो, बनेगा नया ट्रेक, टीबीएम ‘प्रताप’ ने शुरू की खुदाई

शनिवार को टनल खुदाई का शुभारंभ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रस्तावित गलता गेट मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। जयपुर मेट्रो-2 का काम भी जल्द गति पकड़ेगा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर मेट्रो के विस्तार कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने तथा निर्माण के दौरान श्रमिकों और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकारी एजेंसियों को श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोपरि रखते हुए यातायात प्रबंधन और धूल नियंत्रण संबंधी निर्धारित मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने तथा आस-पास की ऐतिहासिक इमारतों की निगरानी रिपोर्ट की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।