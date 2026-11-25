जयपुर। आइएएस शिखर अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को संपत्ति खरीद के मामले में विस्तृत जानकारी देकर चुप्पी तोड़ दी है। मुख्यमंत्री को पेश अपने पक्ष व कार्मिक विभाग को सौंपे जवाब में तथ्यों के साथ हर आरोप को गलत ठहराया है। जवाब में कहा कि उदयपुर व अलवर जिले के जिन विलाओं का मामला उठाया जा रहा है उनके लिए 2.16 करोड़ रुपए भुगतान 6 साल में किया। मार्च 2026 में रजिस्ट्री भी डीएलसी दर के अनुसार हुई। पर्यावरण स्वीकृति व कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) का लाभ दिलाने में पद के दुरुपयोग के आरोपों को भी नकारा है।