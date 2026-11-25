जयपुर। आइएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के 64 विला और कॉटेज खरीदने को लेकर चर्चा में आए अनंता रिसोर्ट से जुड़ा एक और जमीन विवाद सामने आया है। पश्चिम बंगाल निवासी महेंद्र कुमार सोनी ने रिसोर्ट की जमीन में उनका खरीदा हुआ प्लॉट मिला लेने का आरोप लगाते हुए बनीपार्क थाने में एफआइआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच के बाद मामले को सिविल प्रकृति का बताते हुए एफआर पेश कर दी। परिवादी ने इसे अदालत में चुनौती दी। इसके बाद बनीपार्क थानाधिकारी ने भी उच्चाधिकारियों के निर्देशों का हवाला देते हुए फाइल दोबारा जांच के लिए मांगी। इस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1, जयपुर महानगर द्वितीय की अदालत ने मामले की फाइल अग्रिम अनुसंधान के लिए पुलिस को लौटा दी।