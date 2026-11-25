जयपुर। मेडिकल शिक्षा में गुणवत्ता, पारदर्शिता और फैकल्टी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों ने डिजिटल निगरानी के सिस्टम तो बना लिए, लेकिन इनकी निगरानी करने वाले ही सवालों के घेरे में आ जाएं तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) के फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम (एफएमएस) में नियमित फैकल्टी के रूप में दर्ज कुछ शिक्षकों के नाम महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (एमयूएचएस) से संबद्ध फिजियोथैरेपी कॉलेजों में भी नियमित फैकल्टी के रूप में सामने आए हैं।