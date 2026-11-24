जिला परिषद के साथ पंचायत समितियों में प्रधान बनाने को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक दलों में जोड़-तोड़ चल रही है। यहां कई जगह मुकाबला जिला परिषद के मुकाबले ज्यादा दिलचस्प है। बहुमत वाले दल भी एहतियातन अतिरिक्त सदस्यों को साथ रखने की रणनीति बना रहे हैं, ताकि मतदान के समय किसी तरह की सेंधमारी या क्रॉस वोटिंग की स्थिति बने तो भी उनका गणित न बिगड़े। इसके लिए निर्दलीय सदस्यों और दूसरे खेमे के असंतुष्ट सदस्यों से संपर्क साधा जा रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधानों के चुनाव पर टिकी हैं। कुल मिलाकर चुनाव परिणाम के बाद अब असली राजनीतिक परीक्षा बोर्ड गठन की है। सदस्य किस खेमे के साथ रहते हैं और मतदान के दिन किसके पक्ष में वोट करते हैं, इसी से जिले की पंचायत राज संस्थाओं की सत्ता का भविष्य तय होगा।