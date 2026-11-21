नागौर जिला परिषद चुनाव: 37 वार्डों में विजेता-उपविजेता की पूरी सूची

वार्ड - विजेता प्रत्याशी (पार्टी) - मिले मत - उपविजेता प्रत्याशी (पार्टी) - मिले मत - जीत का अंतर

1 - शांति देवी (आरएलपी) - 8295 - उर्मिला (भाजपा) - 7000 - 1295

2 - सीमा मेघवाल (आरएलपी) - 5839 - कमला (भाजपा) - 4632 - 1207

3 - भंवरलाल सियाग (आरएलपी) - 13739 - अखिलेश मन्नाराम (भाजपा) - 9198 - 4541

4 - सोनिया (आरएलपी) - 9820 - ज्योति (भाजपा) - 6852 - 2968

5 - सुरेन्द्र सिंह (आरएलपी) - 9178 - कानाराम पालियाल (भाजपा) - 5465 - 3713

6 - श्यामा राम (आरएलपी) - 9555 - रामरतन (भाजपा) - 7540 - 2015

7 - सीताराम (आरएलपी) - 6867 - घीसाराम (भाजपा) - 6193 - 674

8 - नेमारामईंनाणियां(आरएलपी) - 7673 - निम्बाराम काला (कांग्रेस) - 5637 - 2036

9 - इंद्रा (कांग्रेस) - 7700 - मुन्नी (आरएलपी) - 6518 - 1182

10 - सुमता कंवर (भाजपा) - 7743 - मंजू (आरएलपी) - 6683 - 1060

11 - ममता तंवर (आरएलपी) - 8158 - जयश्री (भाजपा) - 7100 - 1058

12 - पांचाराम(आरएलपी) - 7320 - रामनिवास जुरिया (कांग्रेस) - 6122 - 1198

13 - समु देवी (आरएलपी) - 8747 - मुन्नी देवी (भाजपा) - 6288 - 2459

14 - शारदा (आरएलपी) - 9394 - रेनू धूण (भाजपा) - 8369 - 1025

15 - विजय कुमार (आरएलपी) - 7113 - सुखाराम (भाजपा) - 6917 - 196

16 - आयुषी लामरोड़(आरएलपी) - 9454 - शकुंतला (कांग्रेस) - 9116 - 338

17 - महेंद्र डांगा (भाजपा) - 8093 - सुरेश (कांग्रेस) - 6562 - 1531

18 - कांता देवी (भाजपा) - 8667 - मनू देवी नारनोलिया (कांग्रेस) - 7936 - 731

19 - रविन्द्र सिंह (भाजपा) - 6982 - हेमाराम (आरएलपी) - 6716 - 266

20 - सलीम मोहम्मद (आरएलपी) - 9877 - प्रभूराम (भाजपा) - 8551 - 1326

21 - प्रेमसुख (कांग्रेस) - 9096 - रिछपाल सिंह (आरएलपी) - 8307 - 789

22 - देवकरण (कांग्रेस) - 11532 - हरिराम (भाजपा) - 5861 - 5671

23 - रामेश्वर (भाजपा) - 8757 - राकेश महिया(आरएलपी) - 7634 - 1123

24 - अंजू देवी (कांग्रेस) - 7557 - रतन कंवर (भाजपा) - 7140 - 417

25 - परमेश्वर लाल (कांग्रेस) - 9471 - हरिराम (भाजपा) - 7059 - 2412

26 - शंकरलाल (कांग्रेस) - 7418 - सीताराम (आरएलपी) - 5862 - 1556

27 - जिवणी देवी (कांग्रेस) - 8242 - सफीना बेगम (आरएलपी) - 7237 - 1005

28 - अंजू (आरएलपी) - 12832 - मनीष भाकर (कांग्रेस) - 9120 - 3712

29 - सरोज (कांग्रेस) - 8002 - निरमा (आरएलपी) - 7724 - 278

30 - बाऊ देवी (भाजपा) - 6731 - रेशमी देवी (कांग्रेस) - 6333 - 398

31 - रेखा (कांग्रेस) - 7678 - श्वेता पंवार (भाजपा) - 6057 - 1621

32 - मुन्नी देवी (कांग्रेस) - 7833 - चुनकी देवी (आरएलपी) - 6460 - 1373

33 - उस्मान खां (कांग्रेस) - 8837 - घेवरराम(आरएलपी) - 7568 - 1269

34 - तिलोकराम (आरएलपी) - 15235 - बीरबल (कांग्रेस) - 9532 - 5703

35 - केसर (आरएलपी) - 10255 - चुका देवी खिलेरी (कांग्रेस) - 6684 - 3571

36 - माया मेघवाल (आरएलपी) - 8883 - भंवरी (कांग्रेस) - 7746 - 1137

37 - अनिल (भाजपा) - 6400 - संजय (कांग्रेस) - 5351 - 1049