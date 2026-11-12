खुली मंडी, जीरे में 2 हजार 300 रुपए की तेजी, 27 हजार 800 पहुंचा अधिकतम भाव

कई जिंसों में स्थिरता, कुछ में मामूली नरमी

मूंग, मोठ, ज्वार और सिंधी सुवा के न्यूनतम, मध्यम तथा अधिकतम भावों में तीनों तारीखों के बीच कोई बदलाव नहीं हुआ। ग्वार के न्यूनतम और मध्यम भाव स्थिर रहे, जबकि अधिकतम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। असालिया और तारामीरा के अधिकतम भाव में क्रमश: 100 और 50 रुपए की तेजी आई। दाणा मेथी के मध्यम भाव में 50 रुपए की कमी दर्ज हुई। चने का अधिकतम भाव भी 6 हजार 800 से घटकर 6 हजार 750 रुपए रह गया। सौंफ में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इसका अधिकतम भाव 3 नवंबर के 15 हजार से 4 नवंबर को 16 हजार रुपए पहुंचा, लेकिन 11 नवंबर को फिर 15 हजार रुपए रह गया। सरसों (रायड़ा) के औसत 40 प्रतिशत फैट वाले भाव में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई।

कारोबार में उत्साह, आगे मांग पर रहेगी नजर

कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल अध्यक्ष मूलचंद भाटी ने बताया कि दीपावली अवकाश के बाद मंडी में कारोबार की शुरुआत अच्छी रही। किसानों और व्यापारियों में उत्साह है। जीरे और इसबगोल जैसी प्रमुख जिंसों में मजबूती बाजार के लिए अच्छा संकेत है। आगामी दिनों में नियमित आवक शुरू होने से कारोबार में और तेजी आने की उम्मीद है। व्यापारी पवन भट्टड़ ने बताया कि जिंसों की गुणवत्ता के अनुसार खरीदारी हो रही है। जीरे में आई तेजी उल्लेखनीय है, जबकि तिल और इसबगोल में भी अच्छे भाव मिले हैं। आगे बाजार की चाल मांग और आवक पर निर्भर करेगी। व्यापारिक दृष्टि से पहले दिन का कारोबार सकारात्मक रहा। जीरे और इसबगोल की मजबूती ने बाजार को सहारा दिया, जबकि अन्य जिंसों में सीमित बदलाव रहा। आने वाले दिनों में मंडी में आवक बढऩे और नियमित नीलामी होने के साथ कारोबार की वास्तविक गति सामने आएगी।