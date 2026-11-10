बंशीवाला मंदिर में सजा छप्पन भोग, दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालु ने की प्रार्थना

नागौर. नया दरवाजा स्थित बालाजी मंदिर में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव के दौरान भक्ति और संगीत का अनूठा संगम रहा। मंदिर में गूंजते भजनों के बीच श्रद्धालु रामनाम संकीर्तन में लीन रहे। शहर के अलग-अलग मोहल्लों से पहुंची महिलाओं की ओर से भजनों की प्रस्तुतियों से मंदिर परिसर श्रद्धालू देर तक भक्तिरस में डूबे रहे। इस मौके पर हुए अन्नकूट प्रसादी के आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में बालाजी को लाड लड़ावे माता अंजनी, बालाजी को भोग लगावे माता अंजनी' भजन से श्रद्धालू भाव-विभोर रहे। इसके साथ ही 'पांव में घुंघरू बांध के नाचे, जपे राम की माला-बजरंग बाला' और 'सालासर वाला-हरियो विघ्न सब दूर' जैसे भजनों की प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बनाए रखा। महिलाओं ने एक के बाद एक भजनों की प्रस्तुति दी। हनुमानलला की महाआरती की। इसके बाद बालाजी को भोग लगाया गया। मेहंदीपुर बालाजी मंडल अध्यक्ष रामकुमार भाटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं को अन्नकूट प्रसादी वितरित की। इस दौरान पन्नालाल लोहिया, घनश्याम शर्मा, गोपाल, शंकरलाल चतुर्वेदी, जितेंद्र सुथार, धनराज रांकावत, गंगाधर सोनी, रामकुमार शर्मा, गोविंद दाधीच और महावीर सिंह आदि व्यवस्थाओं में लगे रहे। नागौर. नया दरवाजा स्थित बालाजी मंदिर में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव के दौरान भक्ति और संगीत का अनूठा संगम रहा। मंदिर में गूंजते भजनों के बीच श्रद्धालु रामनाम संकीर्तन में लीन रहे। शहर के अलग-अलग मोहल्लों से पहुंची महिलाओं की ओर से भजनों की प्रस्तुतियों से मंदिर परिसर श्रद्धालू देर तक भक्तिरस में डूबे रहे। इस मौके पर हुए अन्नकूट प्रसादी के आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में बालाजी को लाड लड़ावे माता अंजनी, बालाजी को भोग लगावे माता अंजनी' भजन से श्रद्धालू भाव-विभोर रहे। इसके साथ ही 'पांव में घुंघरू बांध के नाचे, जपे राम की माला-बजरंग बाला' और 'सालासर वाला-हरियो विघ्न सब दूर' जैसे भजनों की प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बनाए रखा। महिलाओं ने एक के बाद एक भजनों की प्रस्तुति दी। हनुमानलला की महाआरती की। इसके बाद बालाजी को भोग लगाया गया। मेहंदीपुर बालाजी मंडल अध्यक्ष रामकुमार भाटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं को अन्नकूट प्रसादी वितरित की। इस दौरान पन्नालाल लोहिया, घनश्याम शर्मा, गोपाल, शंकरलाल चतुर्वेदी, जितेंद्र सुथार, धनराज रांकावत, गंगाधर सोनी, रामकुमार शर्मा, गोविंद दाधीच और महावीर सिंह आदि व्यवस्थाओं में लगे रहे।