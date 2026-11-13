पानी में जहरीले रसायनों का अलार्म! अमृत के साथ गटक रहे विषैले रसायन

जल गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नागौर के प्रतापसागर तालाब के पानी का पीएच स्तर 12 सामने आया। प्रतापसागर में घुलित ऑक्सीजन (डीओ) 3 पीपीएम और टर्बिडिटी 70 जेटीयू दर्ज की गई। जड़ा तालाब में पीएच 6.1 रहा। गिनाणी तालाब में टर्बिडिटी 60 जेटीयू और समस तालाब में 55 जेटीयू रही। 28 जलस्रोतों के नमूनों में टर्बिडिटी 39 से 70 जेटीयू और घुलित ऑक्सीजन 3 से 4.3 पीपीएम के बीच पाई गई। जांच में अल्फा बीएचसी, बीटा बीएचसी, डेल्टा बीएचसी, हेप्टाक्लोर, गामा क्लोरडेन, अल्फा क्लोरडेन, एंडोसल्फान-1, एंडोसल्फान-2, एंड्रिन, एंड्रिन कीटोन और मेथॉक्सीक्लोर जैसे खतरनाक रसायन जल में होने का पता चला।