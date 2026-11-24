Gold Rate : जयपुर. सोने की कीमतों में गिरावट किसी के घर खुशियां ला रही है तो किसी की चिंता बढ़ा रही है। जिन परिवारों में शादियां है, उनके लिए गहनों की खरीदारी पहले के मुकाबले आसान हुई है। वहीं, बच्चों की पढ़ाई, मकान निर्माण या कारोबार के लिए घर के गहने गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेने वालों की मुश्किल बढ़ गई है। सोने के भाव घटने से गिरवी रखे जेवरों का बाजार मूल्य भी कम हो गया है। ऐसे में बैंक और वित्तीय कंपनियां कर्ज के अनुपात को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सोना गिरवी रखने के लिए कह रही है। कर्ज के बोझ तले दबे परिवारों के लिए सोने की गिरती कीमतें नई आर्थिक परेशानी बन गई हैं। बच्चों की फीस भर दी, मकान निर्माण पर रकम खर्च कर दी… अब अतिरिक्त पैसे कहां से लाएं?