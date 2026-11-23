Bikaner Zila Parmukh : बीकानेर जिला परिषद में बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस में शुरू हुआ सियासी घमासान अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर पार्टी के भीतर चल रही खींचतान अब सड़कों तक पहुंच गई है। निर्वाचित जिला परिषद सदस्य मैना देवी से जुड़े विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। इस मामले को लेकर मेघवाल समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर अपना विरोध जताया है। दरअसल, पंचायती राज चुनाव की मतगणना के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में वार्ड संख्या 9 से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य मैना देवी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरोप है कि इस दौरान मैना देवी के पति नेमाराम और उनके देवर के साथ कांग्रेस नेताओं ने गाली-गलौच और धक्का-मुक्की की। वहीं नोखा विधायक सुशीला डूडी पर निर्वाचित सदस्य मैना देवी को अपने साथ ले जाने का आरोप भी लगाया गया।