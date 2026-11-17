गिरफ्तार महकदीप कौर व दविन्दर सिंह ने बताया था कि विस्फोट के बाद दोनों साथ गए थे, लेकिन जांच में सामने आया कि दोनों पंजाब में अलग-अलग जगह पहुंचे थे। दूसरा महकदीप कौर का प्रेमी दविन्दर उर्फ देवेन्द्र ना होकर लखविन्द्र है। इस मामले में पुलिस को लखविन्द्र, उसके फुफेर भाई चीया, नवप्रीत, मलकीत और कुलवीन्द्र की तलाश है। जांच में सामने आया कि मलकीत के मोबाइल में पटरियों का नक्शा और लोकेशन भेजी गई थी।