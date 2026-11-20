बीकानेर। पंचायत चुनाव में मतदान के बाद अब गांवों की सत्ता का रास्ता मतगणना से होकर गुजरेगा। शुक्रवार को 41 जिला परिषद और 15 पंचायत समितियों के 263 सदस्यों के नतीजे सामने आएंगे। इसके साथ ही जिला प्रमुख और 15 प्रधानों की कुर्सियों के लिए राजनीतिक गणित भी खुलने लगेगा। भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती सिर्फ ज्यादा सदस्य जिताने की नहीं, बल्कि चुनाव के बाद अपने पक्ष में संख्या बल बनाए रखने की भी है। निर्दलीयों की भूमिका, सदस्यों की निष्ठा और संभावित क्रॉस वोटिंग ने दोनों दलों की चिंता बढ़ा रखी है। बीकानेर में अब तक जिला प्रमुख की कुर्सी भाजपा के खाते में नहीं आई है। ऐसे में इस बार मुकाबला कांग्रेस के पुराने दबदबे को कायम रखने और भाजपा के इतिहास बदलने की कोशिश के बीच है।