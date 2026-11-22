कोटा-जयपुर नेशनल हाईवे पर शनिवार देर रात नान्ता थाना क्षेत्र के शंभूपुरा के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने महाराष्ट्र के धुले जिले के एक परिवार की खुशियां छीन लीं। सड़क किनारे खड़े ट्रक में सवारी गाड़ी के टकराने से एक ही परिवार के 9 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। हादसे के बाद गाड़ी में मची चीख-पुकार और बिखरे सामान के बीच तीन साल का श्रीजीत जिंदा बच गया, लेकिन उसकी छोटी-सी दुनिया उजड़ गई। उसने अपनी मां और दादा-दादी को खो दिया। उसके पिता गणेश भी अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में शायद श्रीजीत को अभी भी लगता होगा कि मां कहीं आस-पास ही है। वह नहीं जानता कि उसके इंतजार का जवाब अब कभी नहीं मिलेगा। उम्र इतनी छोटी है कि वह मौत का मतलब भी नहीं समझता, लेकिन अपनों की अनुपस्थिति का अहसास उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है।