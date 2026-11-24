दरअसल, रेलवे लंबी दूरी तय करने वाली पैसेंजर ट्रेनों की औसत गति बढ़ाने और संचालन को अधिक व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उन्हें एक्सप्रेस में तब्दील कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, पिछले 6 साल में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 50 से ज्यादा पैसेंजर श्रेणी की ट्रेन सेवाओं को एक्सप्रेस श्रेणी में बदला गया है। जयपुर मंडल और जयपुर से जुड़े रूटों की पड़ताल में सामने आया कि कई ट्रेनें आज भी पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। इनके ठहराव में कोई बड़ी कटौती नहीं हुई और न ही औसत गति में खास इजाफा हुआ, लेकिन यात्रियों को पहले से ज्यादा किराया चुकाना पड़ रहा है। वहीं, कई ट्रेनों में पेंट्रीकार जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। कोचों की स्थिति, सीटों की व्यवस्था और सफाई जैसी सुविधाओं में बड़ा बदलाव नहीं हुआ।