भाजपा पंचायत चुनाव में केवल पांच जिला परिषदों में पूर्ण बहुमत हासिल कर पाई है, लेकिन पार्टी अब 12 से 13 जिलों में जिला प्रमुख बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए उन जिलों पर विशेष फोकस है, जहां पार्टी दो-तीन सीटों से बहुमत से पीछे है या निर्दलीय सदस्य चुनावी गणित बदल सकते हैं। पार्टी ने सभी संभाग प्रभारियों को शेष जिलों में समर्थन जुटाने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के उन जिलों में सेंधमारी की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है, जहां पार्टी के भीतर गुटबाजी सामने आ रही है। पार्टी ने जिला प्रमुख पद के चुनाव के लिए सिंबल संभाग प्रभारियों को सौंप दिए हैं। चुनाव प्रभारी इन्हें संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों तक पहुंचाएंगे।