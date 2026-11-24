भाजपा के राजनीतिक हलकों में अग्रलेख के तीखे तेवरों ने नेताओं का ध्यान खींचा। राजस्थान से जुड़े एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने लेख पर विस्तार से बात की और अखबार की क्लिपिंग मांगी। उनका कहना था कि दिल्ली में भी अग्रलेख को लेकर व्यापक प्रतिक्रिया है और इसे उच्च स्तर पर भेजना है। भाजपा नेताओं के बीच सवाल उठा कि सरकार, संगठन, मंत्रियों और नौकरशाही पर एक साथ इतने तल्ख सवाल क्यों उठाए गए। मंत्रियों की कार्यशैली, जनता से दूरी और सत्ता में आने के बाद बदलते व्यवहार पर भी विचार हुआ। पंचायत चुनाव के नतीजों के संदर्भ में नेताओं ने माना कि जनता की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी और कमजोर फीडबैक व्यवस्था पर सरकार और संगठन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रदेश में कथित लूट और राजनीतिक संरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार से तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा जताई गई। कुछ नेताओं ने कहा कि अग्रलेख ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भी आईना दिखाया है।