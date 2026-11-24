जयपुर. प्रदेश में सदी का असर रात के तापमान में दिखाई देने लगा है। पांच शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। इससे सुबह और देर रात सर्दी की चुभन बढ़ने लगी है। मौसम केंद्र के अनुसार, सोमवार को सीकर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम रहा। फतेहपुर में 4.6 डिग्री के साथ प्रदेश की सबसे सर्द रात रही। चूरू में 8.9, नागौर में 8 और वनस्थली में 9.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। जयपुर में भी रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यहां न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से एक डिग्री कम है। पिछले 24 घंटे में इसमें 1.2 डिग्री की गिरावट आई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान सहित उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के संकेत हैं।