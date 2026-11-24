पांचू थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ के अनुसार मुंझासर निवासी आवड़दान, भगवानदान, भरतदान, विश्वजीतदान और हीरालाल नायक सोमवार रात कार से देशनोक ओरण परिक्रमा के लिए रवाना हुए थे। मुंझासर और जयसिंहदेसर के बीच अचानक सड़क पर गाय आ गई। उसे बचाने के प्रयास में चालक कार से नियंत्रण खो बैठा। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार आवड़दान, भगवानदान और हीरालाल गंभीर रूप से घायल हो गए। यह कार में फंस गए थे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं, कार सवार भरतदान और विश्वजीतदान को मामूली चोटें आईं।