Gold-Silver New Rates : फाइल फोटो पत्रिका।
डूंगरपुर. सोने-चांदी के भाव में करीब एक माह से जारी गिरावट से बाजार में रौनक लौटने लगी है। शादी के सीजन में गहनों की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के साथ निवेश के इच्छुक लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। ज्वेलर्स की दुकानों पर शादी के लिए गहनों की बुकिंग और खरीदारी का दौर तेज हो गया है। भाव कम होने से दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। नए गहने खरीदने वालों के साथ पुराने जेवरों की मरम्मत और पॉलिश कराने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।
डूंगरपुर जिले में कुछ माह पहले दस ग्राम सोने का भाव 1 लाख 88 हजार रुपए और एक किलो चांदी का भाव 4 लाख 3 हजार रुपए तक पहुंच गया था। भाव बढ़ने के साथ ही लोगों की खरीदारी काफी हद तक कम हो गई थी। इस बार दीपोत्सव से भावों में लगातार गिरावट का दौर शुरू हुआ। वर्तमान में जेवराती चांदी का भाव करीब 1 लाख 37 हजार 700 रुपए प्रति किलोग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 28 हजार 800 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया है।
सोने-चांदी के भाव में तेजी के कारण शादी-ब्याह में जेवरात के छोटे आइटमों को गिफ्ट देने की परंपरा पर भी असर पड़ा था। पिछले शादी-ब्याह के सीजन में लोगों ने गिफ्ट देने के लिए इन आइटमों की खरीदारी काफी कम हो गई थी। लेकिन इस बार भावों में गिरावट के बाद लोगों ने इन गिफ्ट आइटमों की खरीदारी फिर शुरू कर दी है। लोग चांदी के पायजेब, झुमका, चांदी की चेन, चांदी के कंगनों की जमकर खरीदारी कर रहे है।
जेवरात व्यापारी रियंक शाह ने बताया कि सोने-चांदी के भाव में लगातार गिरावट आने से ग्राहकों की खरीदारी बढ़ रही है। पहले जो ग्राहक शोरूम से 10 ग्राम सोना खरीदता था, वह अब 2 से 3 ग्राम तक की खरीदारी कर रहा है। शादी-ब्याह के सीजन में भी इसका अच्छा असर देखने को मिल रहा है। इस बार करीब 25 प्रतिशत अधिक बिक्री होने की संभावना है। इसलिए इस बार जेवरातों में काफी वैरायटियां भी उपलब्ध है।
व्यापारी मोहित मेहता ने बताया कि जेवरात के भाव बढ़ने के कारण लोग लाइटवेट जेवरात खरीदने लगे थे। इससे व्यापार में भी गिरावट आई थी। लेकिन इस बार भावों में गिरावट के बाद दीपोत्सव से बाजार में फिर से रौनक लौट आई है। शादी-ब्याह के सीजन में ग्राहक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। प्रतिदिन भावों में गिरावट के साथ बाजार में व्यापार भी बढ़ने लगा है।
चांदी व सोने के भाव में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। एक सप्ताह में लगभग 12800 रुपए व चांदी 33500 रुपए दर्ज की गई है। 16 नंवबर को 24 कैरेट सोने का भाव 140800 रुपए था। वहीं, 21 नवंबर को भाव गिरकर 12800 रुपए तक पहुंच गया। वहीं, चांदी चौरसा भाव 18500 रुपए था, वह गिरकर 155000 रुपए तक पहुंच गया है। इतनी गिरावट होने से ग्राहकों की ब्याह शादी में खरीदारी बढ़ गई है।
|दिनांक
|सोना 24 कैरेट (10 ग्राम)
|चांदी चौरसा (1 किलोग्राम)
|05.11.2026
|1,49,000
|1,95,000
|06.11.2026
|1,47,000
|1,93,500
|07.11.2026
|1,42,000
|1,89,500
|16.11.2026
|1,40,800
|1,88,500
|17.11.2026
|1,40,300
|1,87,500
|18.11.2026
|1,38,300
|1,70,000
|19.11.2026
|1,35,000
|1,65,000
|20.11.2026
|1,28,000
|1,55,000
|21.11.2026
|1,28,000
|1,55,000
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