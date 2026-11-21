डूंगरपुर. सोने-चांदी के भाव में करीब एक माह से जारी गिरावट से बाजार में रौनक लौटने लगी है। शादी के सीजन में गहनों की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के साथ निवेश के इच्छुक लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। ज्वेलर्स की दुकानों पर शादी के लिए गहनों की बुकिंग और खरीदारी का दौर तेज हो गया है। भाव कम होने से दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। नए गहने खरीदने वालों के साथ पुराने जेवरों की मरम्मत और पॉलिश कराने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।