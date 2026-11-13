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डूंगरपुर

राजस्थान की अनोखी परंपरा: सफेद गाय ने लांघा तोरण, गूंजा खुशहाली का संदेश; खेती से व्यापार तक अच्छे संकेत

डूंगरपुर के धनगांव में पारंपरिक गाय तोरण मेले में सफेद गाय ने तोरण लांघा। ग्रामीणों ने इसे अच्छी बारिश, फसल और व्यापार में बरकत का शुभ संकेत माना।
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डूंगरपुर

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Arvind Rao

Updated: 13 Nov 2026, 3:08 PM IST

dhangav cow toran mela

धनगांव में गाय तोरण मेले में गाय दौड़ देखते ग्रामीण (पत्रिका फोटो)

Dhangav Cow Toran Mela: रामसौर (डूंगरपुर): राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धनगांव में सदियों पुरानी परंपरा के तहत पारंपरिक गाय तोरण मेले का आयोजन किया गया। इस बार मेले में सफेद गाय के तोरण लांघते ही ग्रामीणों में खुशी और उत्साह छा गया। ग्रामीणों ने इसे आगामी वर्ष के लिए शुभ संकेत माना। लोकमान्यता के अनुसार, सफेद गाय का तोरण पार करना अच्छी खेती-बाड़ी, बेहतर फसल, व्यापार में बरकत और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

कुआं थाना क्षेत्र की धनगांव ग्राम पंचायत में आयोजित इस मेले में पशुपालक अपने पशुओं को रंग-बिरंगे रंगों, आकर्षक सजावट और पारंपरिक शृंगार से सजाकर पहुंचे। मेले का मुख्य आकर्षण गायों का तोरण लांघना रहा। जैसे ही सफेद गाय आगे बढ़कर तोरण के नीचे से निकली, वहां मौजूद लोगों में उल्लास छा गया।

ग्रामीणों की मान्यता है कि गाय के तोरण लांघने के तरीके और रंग के आधार पर आने वाले वर्ष के संकेत देखे जाते हैं। सफेद गाय का तोरण लांघना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसे अच्छी बारिश, बेहतर पैदावार, व्यापार-व्यवसाय में तरक्की और गांव में खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है।

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आसपास के गांवों से उमड़े ग्रामीण

धनगांव में आयोजित इस अनूठे मेले को देखने के लिए आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। धनगांव के अलावा कटारापाड़ा, जसेला, रामसौर, कुआं और उड्डिया सहित आसपास की ग्राम पंचायतों के ग्रामीण मेले में शामिल हुए। लोगों ने पारंपरिक आयोजन को करीब से देखा और इस लोक परंपरा का हिस्सा बने।

पीढ़ियों से सहेज रहे लोक विरासत

धनगांव का गाय तोरण मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि ग्रामीण आस्था, लोकमान्यताओं और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा में गाय के तोरण लांघने के आधार पर आने वाले वर्ष की खेती-बाड़ी और ग्रामीण जीवन की खुशहाली के पारंपरिक संकेत निकाले जाते हैं।

आधुनिकता के दौर में भी ग्रामीणों ने इस परंपरा को सहेजकर रखा है और नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। इस बार सफेद गाय के तोरण लांघने से मेले में उत्साह और बढ़ गया। ग्रामीणों ने इसे आने वाले समय में अच्छी बारिश, फसल और व्यापार के लिए शुभ संकेत के रूप में देखा।

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