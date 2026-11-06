Dungarpur News: अब घर बैठे मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा, 108 पर फोन करते ही पहुंचेगी बाइक एंबुलेंस

डूंगरपुर। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अब शहरवासियों को अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने घर बैठे प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के लिए बाइक एंबुलेंस सेवा शुरू की है। मरीज या उनके परिजन 108 नंबर पर फोन कर स्वास्थ्य समस्या की जानकारी दे सकेंगे। इसके बाद जरूरत के अनुसार बाइक एंबुलेंस स्वास्थ्यकर्मी के साथ मरीज के घर पहुंचेगी और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएगी। इस सुविधा से खासतौर पर बुजुर्गों और ऐसे मरीजों को राहत मिलेगी, जिन्हें छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती है।